司法亂象，無日無之，大漢奸黎智英罪行滔滔，官司纏身，其中被控欺詐及違反《港區國安法》，由於潛逃及再犯事危害國安風險存在，裁判法院拒絕其保釋，但高院法官去年底竟然批准黎保釋。律政司因此上訴，前日終審法院判定律政司上訴得直，撤銷黎的保釋。終院5司會審，指出高院錯誤引用法律原則，誤解《港區國安法》第42（2）條對保釋門檻的要求。

高院法官犯下錯誤，若沒有終院把關，恐怕又造成冤案，其他法官出錯又有甚麼出奇？昨日又新鮮熱辣出爐，一名裝修判頭在2018年因為護花受到挑釁，出拳打人令一名男子倒地不治，誤殺罪成判監3年。上訴庭昨指原審法官就被告當時是否使用適當武力，在指引陪審團時犯錯，裁定他上訴得直，撤銷定罪及判刑。

可能法律界中人，對於法官出錯被推翻判決見怪不怪，習以為常，可是對於大眾市民來說，牽涉人身自由、前途、生計甚至家庭幸福，無辜坐獄隨時妻離子散，家破人亡。這位被告可說是司法錯漏的犧牲者，但不幸中之大幸獲得補救，然而，其他沒有錢請律師上訴的受害者，可能還在監牢坐冤獄，大時大節，不能與家人團聚，身邊可能遇上像黎智英大奸大惡之徒，倍感淒涼。

法官判錯案當然不會只有一單，然而特區制度卻對判案犯錯的法官非常寬鬆，不用「停賽」又或者扣糧減薪，屢判屢錯，都不見得會炒魷魚，這種才算真正的鐵飯碗。難怪司法機構會被指成為獨立王國，抗拒外間監察，各界提出的改革建議，包括量刑委員會以及監察司法人員委員會，都被主事者耍太極拒絕。

回歸逾23年，香港變化巨大，只有法制裹足不前，以為法官頭上的假髮會放進博物館，可是多年後依然牢牢戴在他們頭上。司法部門沒有決心改革，看來真的想「50年不變」。