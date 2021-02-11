特首正式宣布會落實區議員宣誓，或需要修訂《宣誓及聲明條例》及《區議會條例》。事件引起當事人爭論。建制派議員說，應該做，盡快做，不要讓那些宣誓後的議員散播港獨訊息。反對派議員則認為政府透過宣誓打壓議員的言論自由。宣誓未實行，兩派已隔空罵戰，盡顯政治上的撕裂，黑白二分。雙方有政治性，無理性。

筆者翻查美、英、台、星、馬和香港議員的宣誓。他們都有共通點。

一、必須宣誓後方能上任。二、除了英國，每個國家宣誓都要效忠國家。英國最封建，必須效忠英王，而這個安排，有兩段歷史故事值得一提。一是19世紀伯拉夫當選，不肯向上帝宣誓，而被撤銷議員資格。經過4次撤銷和補選，都是他再勝出，最後協議伯拉夫必須宣誓效忠英王，制度延續至今。另外北愛新芬黨，因其致力謀求愛爾蘭統一，當選後都不宣誓效忠英女王，而讓議席懸空。而香港只是效忠香港特區（地方級）。

三、堅持本國憲法。美國是「恪守，維護及捍衞」，台灣是「恪遵」，新加坡是「堅持，保護並捍衞」，馬來西亞是「維護，保護和捍衞」，而香港只是「擁護香港特區《基本法》」（地方級）。四、只有台灣在誓詞中加上「如違誓言，願受最嚴厲之制裁」。

普世價值是宣誓乃議員上任的必須。而內容一致地「效忠國家」，「捍衞憲法」。所以宣誓是一種禮節（Formality），也是必然「手續」，又何須大驚小怪，上綱上線。

奇怪的是香港由區議會成立，到回歸之後20多年，區議員都毋須宣誓，這可從區議會發展3個不同階段略作理解。一、區議會當年是「地方行政計劃」產品，是民政署附屬組織。1981年成立，區議會只是地區諮詢組織，跟分區會、地區滅罪委員會身份地位一樣，而且成員亦包括有不同國籍的香港人，政府從未考慮過要宣誓。況且宣誓的問題是效忠哪個國家？捍衞哪本憲法？英國？中國？不理也罷！二、1999年3月立法會通過《區議會條例》，區議會才正式在法律上有身份地位。但大部分區議會只着重文娛康體，與憲制拉不上關係，有誰會找麻煩。三、2019年反《逃犯條例》事件和2020年區議會選舉，區議員動員地方群眾，可以擴大言論，可以反政府，甚至是要推翻特首和港獨。中央一定不接受。

宣誓帶來兩個重點：一、按普世價值的做法，只限制不能違反《基本法》，《基本法》之內，任你反。二、區議會和區議員的身份和提升成為憲制內的架構部分，備受重視。就任宣誓，是普世價值，為何不宣？