終審法院5位法官一致裁定律政司上訴得直，撤銷漢奸黎保釋，大漢奸鐵定要在獄中洗廁所度歲。判詞清楚闡明，終院無權裁定《港區國安法》條文是否跟《基本法》或《人權法》不符而違憲，證明國家級法律有凌駕性，反對派休想再挾兩制以令一國。這也意味着，不管漢奸黎的代表律師向高院提出多少次保釋申請，結果也是徒勞。

《港區國安法》第42（2）條開宗明義指出，被告不准保釋，除非有充足理由相信被告「不會繼續實施危害國家安全行為」。終院形容這個雙重否定語句訂下的門檻相對《刑事訴訟程序條例》嚴格得多，直指高院的李運騰法官對此錯誤詮釋，將兩個條文混為一談。

眾所周知，李官是特首指定的國安法法官之一，居然也可錯誤詮釋國安法，本港法官之泥沙俱下，可見一斑。更不必說，大量涉及黑暴的案件都因為判刑過輕而遭律政司覆核刑期，上級法院屢屢怒批下級法官「原則性犯錯」、「錯得不能再錯」，如此種種，叫人如何相信法官們有能力秉公判案？

被動地靠律政司上訴並由上級法院撥亂反正，費時失事還是其次，一旦律政司出於某些不可告人的原因走甩了罪有應得的人，沒有提出或拖延上訴覆核，令法治蒙污、令受害人含冤事大。漢奸黎涉及的刑恐東方報業集團男記者案，律政司不情不願提出上訴，惟至今沒有下文，不就是鮮明例子嗎？

一次錯誤的判決甚於10次犯罪，犯罪只是污染河水，錯誤判決則是污染源頭。既然明知下級法院錯判已成常態，既然部分指定法官也是朽木難雕，既然律政司根本靠不住，為何還要迴避司法改革？香港是法治之區，法治理應維護公平正義，而不是某些人維護特權、庇奸護惡的工具。司法界堅拒改革，寧願犧牲公眾利益也要永續特權，港府怕事避難也就罷了，難道連中央也要聽之任之嗎？