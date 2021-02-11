大概10年前吧，有一次與一位任職大學講師的朋友飯敍，大家同屬教育界，話題自然離不開所任教的年輕人。當時社會上普遍仍對香港青少年有頗高評價，我卻力排眾議，抱愛之深、責之切的態度，在飯桌上力指90後、00後的問題若不獲正視，將會造成社會危機。朋友厚道，當場沒有十分跟我計較，事後才跟我說：「你知道嘛，你當天講得太投入，有點歇斯底里。」

我聽後轟然一笑，也實在慚愧，自己的涵養功夫原來如此不濟，不好端端說話，動了氣還不自知。然而，天下間能使我動氣的事不算太多，我在此事上如此認真，恐怕在潛意識之中，委實覺得年輕人問題是香港一大危機。所以早在7、8年前開始，我就一直在報章專欄中，批評本地不少年輕人太「冇品」。

這兩年香港以至世界局勢的發展，足以證明筆者當年不算是杞人之憂。2019年香港爆發了反修例風波，同期或較後時間，世界多處地方也掀起了社會運動，早前是法國丶委內瑞拉、泰國，近日是美國、俄羅斯和緬甸。沒有平地便映不出高山，同樣是群眾示威，比較之下，你就知道香港的年輕抗爭者是如何橫蠻與殘忍。

上述大部分地方警察的執法都比香港嚴厲，但他們示威所用的汽油彈加起來，數目恐怕還未及香港一地。更重要的，是人家如何對待不同政見人士？這直接反映民主素養。他們會把異見者圍起來，棍棒交加，打至血肉模糊嗎？聽到不合意聲音，會直接放火焚燒對方嗎？有路人拍攝示威情況，會用磚頭將拍攝者擲死嗎？有大學教員發表言論，呼籲政府應嚴厲執法，會因此被學生禁錮，逼其道歉嗎？這些情況在外國的示威中，幾乎不曾出現，當年香港由年輕人主導的抗爭活動，卻習以為常。本地新一代的素質如何，可以想見。