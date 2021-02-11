政府突襲式封區，晚晚上演大龍鳳，年廿八洗邋遢係連續第10晚封區，土瓜灣兩座大廈內人士，須留在其處所接受強制檢測，截至尋日早上約1,700名居民接受檢測，當中冇發現確診個案。該兩幢大廈過去14日並無確診個案，政府首次以污水樣本驗出病毒為由封鎖大廈，零個案都變「受限區域」，引來不少居民街坊不滿，斥庸官封區毫無章法，為交數，亂咁封！官字兩個口，小民點夠佢講吖！

新冠肺炎肆虐香江逾年，政府抗疫後知後覺，以致不明源頭確診個案愈爆愈有，有些群組如「跳舞群組」、「三跑地盤群組」好明顯就係過於疏忽，強檢太遲而成為防疫缺口以致一發不可收拾！政府呢邊突擊封區強檢，那邊廂又有露宿者中招喇！

一名59歲男無家者，平日多喺佐敦嘅九龍佐治五世紀念公園或深水埗通州街、南昌街附近逗留，佢喺本月7日因喉嚨痛到廣華醫院求醫，證實確診，佢友人同為露宿者，亦證實初步確診。換句話講，最少都有兩名流浪漢染疫，佢哋走遍佐敦、深水埗，講真，都唔知有冇喺露宿者之間傳播！若然又爆個「流浪漢群組」，都咪話唔大鑊！庸官但知封啊封，這區已落閘，那區居民冇得走！那邊廂風聲鶴唳，「八面埋伏」，場面好不緊張！這邊廂流浪漢一袋紅白藍走天涯，無聲播毒，你話封來又封去，所為何事？清零無望，徒贏得擾民兩字而已矣！

林鄭日前又忽有所悟，話港人重視農曆新年，若疫情紓緩無惡化，封區行動將維持至年廿九。老朽一睇日曆，今日年三十，即係冇大龍鳳上演！一於去佐敦熟悉嘅理髮店剪個頭順便染一染一頭如雪白髮！

新一年，老朽都想「物以終為始，人從故得新」！今夜，有情人知己在乜區都可放心去，病毒也收爐，政府知情識趣暫時放過大家，脫罩笑一笑，牛年有樂趣！跟讀者拜個早年：春風東來，身體健康！