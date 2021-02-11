英國推出BNO（5＋1）新移民政策，相信確能吸引一些香港居民移居英國。近日網上社交媒體湧現大量移民英國的群組，不少人更把個人經歷拍成視頻，公諸大眾分享。除非起程前已找到工作，一早選定落腳地點，有人會利用假期多飛幾次，先了解不同城市的情況，才決定何處定居。但不少人把找房子看得太簡單，連英國也未去過，以為出發前網上先租住Airbnb單位兩周，便能找到房子租住一年，豈料以彼邦的辦事效率，隨時要4周才租成房子。

不少香港移民特別關心買屋問題，英國房價比香港便宜得多，尤其是一些小城市，或者倫敦近郊，花幾百萬港幣便能買到帶後花園的排屋，只要把香港小單位賣掉，花部分售樓所得可在英國買到面積更大，環境更好的房子，而且還有剩餘金錢可供一家生活，相信這是英國最具吸引力之處。

看香港新移民網上社交媒體交流經驗，才曉得不少人對英國生活一無所知，如看房子的要點，如何了解不同小區的環境和特點，買樓的手續和注意事項，很多人都不甚了了，談妥交易交律師辦手續時，才知原來文件未齊，還要找香港親人補辦手續，補充文件，加上當地人辦事效率欠佳，一些小事隨時拖一兩周，對新移民來說，難免增加焦慮。不少人未有在外國的生活經驗，以為房子設備突然損壞，水電出問題，一通電話便能找到工匠上門解決，怎知太瑣碎的小修小補工程根本沒有工匠肯接，要自己動手。

其次需要適應吃飯問題，英國外出吃飯價錢昂貴，近月來疫情下常頒封城令，很多食肆都停止營業，惟有自己在家煮食。

一般食物可在較大超市買到，如習慣吃中餐，特別食材則要去中國超市，或者印巴人經營的亞洲超市。中式醬料不愁，香港及內地品牌醬料甚多選擇，反而肉類和魚類只得冷藏貨色，沒有香港的活魚鮮肉。