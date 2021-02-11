產評：內地股市破魔咒　牛年須防美合奏

內地股市向來有「放亂收死」之說，2015年A股大時代以股災收場，便屬經典例子，自此內地針對資本市場進行一連串大改革，並落實金融開放，直到去年才算打破上落悶局，呈現「慢牛」。展望牛年，內地為應對美國圍堵，一方面要堅持開放引入外匯，另方面須提防美國因濫發美元而開展的世界金融資產泡沫盛宴突然散水，這隻「無形之手」已搞垮了不同時代的敵人！

所謂「放亂收死」，即「一放就亂、一亂就收、一收就死，一死就放」，循環不息。這是由於過去內地經濟雖然持續增長，但在金融發展滯後，資金缺乏出路，加上過去官方多次主導股市走向，政策市令散戶容易陷入瘋狂，很快就失控，到官方進場收拾，就人踩人式暴跌，市況驟變一潭死水。

可中國要崛起，經濟發展絕不能欠缺健全資本市場作後盾！過去幾年內地除了持續推進國企改革外，還革新金融監管架構，嚴格執行退出機制，並完善新股制度及上市規則，加強企業管治等。去年全球疫情爆發，內地最先走出經濟衰退格局，成功吸引氾濫的游資進入A股，配合去年4月起全面開放金融市場，讓外資保險、券商、期貨企業及信用評級機構可來華設全資公司，結合香港的互聯互通引資機制，成功開拓新錢來源，打破「塘水滾塘魚」格局，才帶挈股市鼠年呈突破。

不過，縱使鼠年A股踏上發展新台階，成為外資流入最多的新興市場，惟牛年挑戰仍艱巨，尤其全球開始接種疫苗，在疫情受控後，迎面而來的是復甦競賽，資金或現大挪移。與此同時，美國新政府上場後，表明會聯合盟友制華，金融戰號角既已吹響，就不會停止，反而更難應付。

必須警惕的是，美國一再利用美元的國際儲備貨幣地位生事，未來勢透過適時收緊貨幣政策來「剪羊毛」，引爆新興市場債災及泡沫，無所不用其極以金融手段讓日本「迷失30年」在中國重演。眼見新春前人民銀行向市場「抽水」而非「放水」的做法，一則反映嚴控樓市炒風的決心；二則正是未雨綢繆，主動應對金融風險，為微調貨幣政策試水溫，節後A股承接力料受考驗。

畢竟，金融是美國強項，過去為保霸權，前蘇聯、日本和一體化的歐洲已先後被「長臂」擊倒，中國有了歷史借鏡，此刻更須守住不發生金融系統性風險、不關門的底線，堅持金融改革，優化市場結構，力促人民幣國際化，合理爭取經濟可持續發展。