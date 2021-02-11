世界視線：彈劾案裁定合憲　共和黨處境尷尬

美國參議院對前總統特朗普的第二次彈劾聆訊，於當地時間周二（9日）展開。參議院議員以56票贊成、44票反對，通過今次彈劾聆訊合乎憲法，意味着聆訊得以繼續，控辯雙方將正式就案情展開陳詞，當雙方結案陳詞後，參議員便會表決特朗普是否有罪。

聆訊以民主黨的眾議院首席彈劾管理人拉斯金（Jamie Raskin）的發言拉開序幕。剛剛經歷喪子之痛的拉斯金，在發言中憶述，他在1月6日當天邀請了女兒和女婿一起，見證整個選舉人團票的確認過程，豈料變生肘腋，在得知國會大樓被圍攻後，夫婦倆被帶到眾議院民主黨領袖霍耶的辦公室避難，還向拉斯金發出了「道別短訊」，強調「這不應該成為國家的未來」。

當然，單是拉斯金聲淚俱下的「表演」，不足以打動6名共和黨同袍倒戈。有份投贊成票的路易斯安那州參議員卡西迪承認，自己作為無黨派之分的陪審員（按規定，彈劾案進入審訊程序後，參議員即須宣誓成為陪審員），單就陳述出來的事實而論，眾議院彈劾管理人的表現要比特氏的辯護律師優勝。

且看特氏辯護律師的法律觀點︰他們認為，彈劾一名平民並不合乎憲法，今次彈劾的目的，是眾議院內的多數派不想特朗普在將來成為他們的政治對手，又指美國人不應因為特朗普的政治演說而受罰。據聞除了共和黨參議員不滿，特朗普本人在電視轉播上，聽到辯護律師一句「選民選擇了拜登，本身就證明現行制度行之有效」時，氣得大叫大嚷。問題是，指摘律師團隊表現不濟的人，包括部分法律學家，未能提出更加高明的策略，再加上特氏最近才陣前換將，炒掉了原本的辯護律師，如今的團隊臨危受命，不僅非戰之罪，更多少有點代人受過的意味。

本來對共和黨人來說，以違憲為由終止彈劾，是避重就輕的最佳策略，但隨着這道防線被攻破，他們再要保特氏過關，將難以避免「合理化」特氏的煽動行為。可以預見，即使共和黨人最終強行否決彈劾案，也將留下極其難看的身影。