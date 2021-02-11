正論：別了庚子疫未退　團年限聚怎度歲

庚子鼠年兼逢閏年，漫長的三百八十多日，世紀疫禍肆虐，港人受苦受難，度日如年真的像過了一世紀。終於等到今日年三十，送走這隻惡鼠，迎來辛丑牛年，卻沒有辦法鬆一口氣，皆因疫情沒有消退迹象，禁聚禁晚市堂食聲稱防疫，想吃頓像樣的團年飯也不成，過年氣氛大減。各界要求新春期間解禁，政府置若罔聞，昨日卻突然公布年初七起有望開始逐步放寬禁令，僅數日之差，這不是和市民對着幹是甚麼？

中國人向來十分重視農曆新年，政府前幾天還煞有介事，聲言年三十起暫停突襲封區，讓市民新春可以避免擔驚受怕，然而對於禁聚令卻寸步不讓，不單止市民團年「冇啖好食」，亦令餐飲業及戲院等消費場所，繼錯過聖誕新年旺季，再痛失新春黃金檔期，恐怕掀起倒閉潮打爛飯碗。政府未知犯眾怒，昨日還以「救世者」姿態出現，食衞局局長陳肇始表示，若疫情無重大變化，計劃於2月18日大年初七起有條件放寬社交距離措施，包括食肆可4人一枱，而晚市堂食則延長至晚上10時，並容許部分行業恢復有限度運作，包括健身中心、美容院、按摩院、表演場所、電影院、博物館、桌球室及遊戲機中心等，相關員工需兩周一檢，顧客進入有關場所前，亦須使用「安心出行」應用程式記錄行蹤或登記個人資料，以便作病毒追蹤工作。

「安心出行」推出以來，反應平平，必然有其問題，連行會成員也表示無甚作用，政府卻倚賴這個「冷板櫈」程式來把關，明顯過分樂觀，執行上亦有困難。例如要求顧客安裝「安心出行」或登記資料，食肆負責人擔心會因此而引起與顧客的紛爭，本身沒有執法權去檢查手機，亦難確定是否真的有掃描或留下正確資料，最終恐怕又淪為門面工夫。

第4波疫情持續不散，港府方寸大亂，藥石亂投，朝令夕改，幾乎所有行業都遭其毒手，連一年一度的年宵花市也「彈弓手」重開，花農損失慘重；先後圍封廿多區，擾民傷財，揪出來的確診個案卻少之又少，雖然曾堅稱疫情回落時要用更嚴謹手段達致零確診，但轉頭又稱，基於市民對農曆新年的重視，如疫情無惡化，承諾農曆新年假期期間不會封區。立法會議員立即指出「過年停封區」的邏輯有問題，難道「病毒在新年期間會收爐？」這不但構成防疫空窗期，而且一旦假期中有地區爆疫，是否出爾反爾又封區？

政府選擇在2月18日解禁晚市堂食，亦是丈八金剛，令人摸不着頭腦，日曆上那天是年初七又稱之為人日，卻沒有說是吉日可以「安心出行」！難道病毒又識看日曆，知道是「人人生日」，所以不會出來掃興？為何不是初五、初六又或者初八初九？究竟有甚麼科學根據支持這個決定？

其實說穿了，無能政府章法全無，問官員們也不會有合理答案。唯一肯定就是這個管治團隊最愛與民為敵，市民及商戶想新春「有啖好食」，他們卻偏偏等到假期過了才放寬禁令，扼殺了又一個大好時節。解禁似是施捨，香港人被玩謝，難道還要說聲多謝？