神州觀察：未禮先兵態度明　拜登電話不必等

美國新總統拜登上任已近3周，並與日本、南韓、澳洲等多國元首通了電話，惟至今仍不曾打給中國國家領導人，惹來各方猜想。非但如此，拜登甫上任，美國的軍艦、航母、軍機便密集出入南海、台海等處，日前更在南海擺出「雙航母」陣容，向中國炫耀武力，咄咄逼人的架勢半點不輸前任特朗普，而這種未禮先兵的做法，已經明確地表達美國新政府的對華態度，就算等到了拜登電話又能怎樣？

正如拜登近日關於「一中政策」沒有改變的表態，其實與特朗普當年完全一樣，都屬「口是心非」，尤其在對待中美關係中最為核心的台灣問題上，過去4年早已嚴重走樣變形，如今拜登政府同樣高喊着要讓美台關係「堅如磐石」，甚至要全面軍事武裝台灣。在南海問題上，拜登政府亦已拒絕承認中國聲稱擁有的南海主權主張，美國的神盾驅逐艦、航母打擊群、戰略轟炸機接連往南海攪局。

所以說，別看拜登表面溫和，只怕是綿裏藏針，日後更難受用，譬如拜登一邊說不想中美兩國起衝突，一邊又表示會有極限競爭，近日連「核訛詐」的招數亦再度耍了出來，誰知道極限遊戲會不會有一日玩崩掉？更別說，美國政界在對華問題上早已達成共識，中美關係再難回到過去，乃至有可能導致新冷戰或熱戰，誰做美國總統都差不多，中美關係更不能寄望於對方換總統，或是幾時打電話來、電話中說些甚麽，畢竟特朗普就是個極好例子。

所以對中國政府來說，這次也好，以後也好，都不必花太多心思探底或喊話對方，而是需更加專注於做好自己的事情，對內搞好政經民生，對外加強睦鄰友好，團結一切可以團結的力量，尤其在軍事戰略方面，更需有長足的提升發展。道理很簡單，現實亦很赤裸裸，便是美國擁有11艘航母，中國目前只有兩艘，且尚未能全面投入實戰；美國擁有近6,000個核彈頭，而中國大概只有300個左右，就是常規軍備上亦有不少差距，故而美國的航母、潛艇、軍機能隨時闖入中國領海領空，肆無忌憚，雙方實力不對等，只能處處受制於人，面對信奉叢林法則的對手，惟有以實力回應。

拜登遲遲不與中國元首通電話，說是剛上任事務繁忙，又需優先打給美國盟友、夥伴，卻被發現已與非盟友的俄羅斯總統普京通了電話，原因何在？還不是因俄羅斯比美國擁有更多的核彈頭，以致普京才有足夠底氣表示有能力保障國家安全？所以中國優先發展與俄羅斯的戰略夥伴關係，乃至可以「沒有禁區、沒有上限」，不失為當下一種有效策略，只是長遠仍需靠自己，畢竟國與國之間沒有永遠的朋友。