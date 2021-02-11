功夫茶：人走茶涼口水多　在任為何不作為

俗語話：有得食唔食，罪大惡極！其實，同一道理，一個人在位時不作為，諱忌而不敢語，語焉而不敢詳，好多嘢明明必須要改革嘅又死撐「行之有效」；好喇！到人走茶涼先來指手畫腳，說三道四，計功夫茶話，都係好乞人憎！

呢，上個月退休嘅終審法院前首席法官馬道立，接受訪問時就大噴口水花，指社會往往會就裁決結果標籤法官，強調市民須正確地理解法律和法治。有法律界人士批評，司法機構一直不願意修正自身問題，先至係市民對司法機構嘅爭議聲不絕嘅原因！今馬官左一句「標籤法官」，右一句「市民須正確地理解法律和法治」，便企圖把千瘡百孔嘅本港司法系統，尤其法官標準參差不齊，裁決偏頗失職嘅問題推卸給市民「未能正確地」理解法律和法治，未免予人模糊焦點嘅觀感！

回顧一下往事，自2019年反修例黑暴以來，針對法官處理某些案件嘅判決，有偏頗嘅投訴一直不絕如縷，天下有道，則庶人不議。事實上原審法官常出錯，尋且判詞不見「理性」，只見浮誇，好似話「喺暴動現場見證歷史」、「掟汽油彈係優秀嘅細路」之類。阿哥，法官判案竟隨口噏當秘笈，難怪予人法官大晒，鍾意點判就點判嘅感覺！再講啊，正如終審法院前常任法官都批評，法院「自我賦權」、「將自己抬高至全國人大的位置」，即係唔將「一國」放在眼裏啦！咁就難怪有唔少裁決同《基本法》，甚至國家憲法、利益背道而馳咯！

依家馬道立人走茶涼，就話司法獨立與人大釋法並非不能並存！實情係，回歸前司法被用作維護殖民統治和宗主國利益嘅工具；回歸後，所謂「司法獨立」便變成「司法獨大」，這不就是回歸這麼多年亂足這麼多年嘅主因嗎？馬官死撐司法不必改革而「行之有效」，不是自欺欺人是甚麼？

馬道立對涉及政治案件嘅判決，就指若判決政府勝訴就會被視為「保守派」，反之政府敗訴就係「自由派」。馬官不以為然，只強調法院工作一定不能被政治化。呢，近日有法官就批評律政司喺反修例案件原審時，冇向法庭提供足夠協助，當法庭輕判後，卻積極上訴，令下級嘅原審法官「食晒死貓」，更被上訴庭狠批「錯到無可再錯」。難怪有議員抨擊佢在位時拒絕回應市民訴求進行司法改革。多項建議包括設立量刑委員會、監察司法委員會等，令法官判決混亂或偏頗時得以及時修正，一來保護法治，二來重建市民對司法機關嘅信心！可惜馬官在位全當耳邊風，一句「行之有效」令「法治社會」如建基於浮沙，如今人走了卻口水多過浪花，不是嘥氣是甚麼？