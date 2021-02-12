神州觀察：醫院業績增長　何堪熱烈慶祝

新春到，各行各業勢會對過去一年的經營業績作個總結，生意好的，賺得盆滿缽滿的，少不了大事慶祝一番，乃至祈願來年生意繼續興旺，愈賺愈多，亦都屬人之常情，無可厚非。惟需看到，有些特殊行業實在不宜為所謂的業績增長歡呼雀躍，哪怕行業本身就很賺錢，人人都有可觀的年終獎金派發，亦不需嚷得天下皆知。

廣東深圳市第二人民醫院日前於網上發表熱情洋溢的貼文，為該院胸外科2020年度手術量突破1,000台「熱烈祝賀」，又指科室連續5年業務量呈持續、快速、高質量增長，發展速度已駛入快車道；貼文還附有不少圖片，圖中可見一眾科室醫務人員及領導「歡聚一堂」，皆身披紅色圍巾，笑逐顏開，現場還擺放了水果、蛋糕等物品，牆上掛起長長的慶祝橫幅。貼文一出便惹來輿論狂批，直斥醫院此舉十分不合適，根本未考慮過患者感受，面對如潮負評，院方惟有匆忙刪除貼文。

醫院不是生意場，而應是救死扶傷、履行人道主義之所，醫療衞生事業應屬公益性質而非營利，怎可為這樣的業績增長而開心得意？就算在經濟落後的古代社會，一般藥房亦只會貼上「但願世間人無病，寧可架上藥生塵」的對聯，卻不知如今的醫院、從醫之人在追逐些甚麽。類似情形早前亦曾曝光過，像河南、山西等地有醫院在大門口貼出「生意興隆」、「財源廣進」的春聯，叫人不忍直視；廣東吳川市亦曾有醫院掛橫幅慶祝住院人數破4萬，難道不知有「一病毀萬家、一病破百財」之說？

正如有人說，醫院為業績增長而欣喜，乃他們真實的內心流露，所謂懸壺濟世的醫德風範，到頭來竟墮落至此，實在諷刺。此舉無疑又是當局將醫療市場化、想要甩包袱所致，以致湧出那麽多「莆田系醫院」，不僅謀財，還要害命，如何得了？

當然，政府的甩包袱行為還導致了教育產業化、住房商品化、養老社會化等惡果，譬如浙江嘉興早前就有學校強迫學生購買指定品牌平板電腦，涉額逾億元；不少學校亦爆出亂攤派及剋扣學生伙食費、壟斷食堂經營等問題，結果屢現食材過期變質，令學生食物中毒，種種弊端難以消除。

再如當局的養老政策從「國家養」到「自己養」的轉變，反映民眾再也享受不到福利分房，伴隨的是房地產市場大發展，商品房愈賣愈貴，令民眾苦不堪言；地方政府動輒打着公共建設幌子搞賣地賺錢把戲，結果地方財政、官員政績都有了，怎能不開心？事實就是，政府自身亦不願加強公益投入，數十年改革開放更造就出一個各行各業向錢看的社會，管他甚麽公益事業、人道主義，賺錢才是王道，從而導致整體社會道德沉淪。