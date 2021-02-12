產評：牛年經濟牛不起　靠股不如靠自己

送鼠迎牛賀新禧，本是歡樂大喜的日子。可在港府防疫愚昧不力下，香港百業蕭條，就連按習俗到廟宇上頭炷香、親身向親友拜年的活動皆大受限制，春節氣氛自然大打折扣。展望牛年，經濟百廢待興，縱使來自美國的外部壓力應有所紓緩，但香港面對的最大問題是內部管治班子不濟，施政連事倍功半也不如。局面不改，港人只有靠自力更生，自求多福！

剛過去的臘月，本是民間團年的大日子，可大量企業瘦身甚至關門，不少港人失業，加上港府實行各區突襲封閉檢測，食肆晚市暫停，年宵花市更加慘淡，過年氣氛薄弱，相信新春團拜活動亦只得冷冷清清。到底年內疫苗接種安排如何，尚未見時間表，意味經濟復甦無期，關係到千千萬萬家庭生計，前路茫茫，市民何來有心情過年？

過去一個多月，港股獲北水大舉流入，恒指重上3萬點關，致使鼠年戲劇性倒升2,000多點，有錢投資股票的港人，可受惠到股市上升帶動的財富效應，日子或許好過一點；但未能參與的基層，在資產泡沫激化貧富懸殊下，日子只有更難過。

再看鼠年藍籌股贏家，首4位都是主營內地市場的中資企業，僅一家主營香港業務的公司能躋身10大，就是受惠股市交投暢旺的香港交易所，其他與本土經濟景氣度高的銀行、地產、零售旅遊等港企股，表現多半乏善足陳，標誌着鼠年「紅色資本」取得港股主導權，反映港股與香港經濟景氣關連度大減，取而代之是與內地經濟景氣和人民幣資產投資氣候連成一線。

港股既已成為內地資產的主要境外定價中心，隨着更多的中企來港上市，更多的北水南來投資，金融業將繼續支撐着香港經濟半邊天。可是資產價格有起落周期，經濟依賴單一資金來源和資產泡沫苦撐，實乃禍多於福。因此，港府必須思考如何利用這段喘息時間，加快爭取經濟復原，善用金融業帶來的稅收，加強長遠戰略產業部署，鞏固經濟競爭力，方為出路。可惜現時的管治班子依舊恨鐵不成鋼，弄得滔天民怨無處宣洩，若再不換人，必禍患更深。

最令人擔心的是刻下股市逆經濟而行，這樣的狂熱勢必吸引更多舉棋不定的散戶加入衝浪行列，最終撞板收場！以往股民能重投職場由頭開始，今次恐怕有別，加上各地長期印鈔已引發超級通脹風險，政策又可以一夜變天，投資者須謹記牛年不代表「牛市」，可以是「得鋪牛力」，實須步步為營。