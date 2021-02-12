正論：抗疫焉知無了期　變革方可有轉機

一元復始，萬象更新，求變才可以翻身。今年乃辛丑牛年，傳統上牛隻代表強健勤勞。抗疫逾年，香港人新年願望自然是身體健康，惟盼政府可以加緊把關，早日遏止疫情。但若然依舊由眼前一眾廢官掌政，大家認為會有轉機嗎？

「內憂疫患迎新歲，舉目無助人催淚」，去年大年初一，本報正論14字標題準確預警新冠肺炎來勢洶洶，可惜為官者不為已甚，拖沓怠慢，錯過去年頭封關防疫時機，令疫情由鼠年跨越牛年，依然未能平息，昨日年三十晚又有逾20宗確診，比起去年同期3宗新症，一年過後竟然更差勁，而且當時未有實施禁聚令，而今時今日又禁堂食又封區，依然日日雙位數字確診，在兩岸四地最落後，通關無望。

有比較才有真相，連最初重災區武漢市也漸漸回復生機，內地與澳門早已通關，只有香港斯人獨憔悴，疫潮一波未平，一波又起，抗疫措施變本加厲，遲來的封區，勞民傷財，市民飽受重重限制，團年飯也吃不了，家庭拆散分隔兩地，團聚無期。新年死氣沉沉，市面冷冷清清，虧政府高官還有臉在媒體上叫市民過平靜新年，最應該住口收聲就是這堆廢官！

王小二過年，一年不如一年，抗疫愈抗愈衰，經濟每況愈下，只因中央所託非人，歷任特首庸碌無能，香港整體狀況，不但比回歸前更差，甚至衰過沙士時期，就以最基本的市容衞生，已經不堪入目，垃圾圍城，鬧市街道後巷污垢堆積恍如亂葬崗，加劇鼠患，滿街碩鼠如貓到處走，全球大鼠戊肝首發城市佔九成個案，國際金融中心空談環保，減廢未見收效，更大開中門讓洋垃圾入港，變成垃圾港指日可待。怪只怪官僚主義，部門各自為政，對社會種種問題避而不理，一場世紀疫潮便把計時炸彈逐一爆開，三無大廈及樓上吧藏污納垢，成為播毒溫床，南亞兵團假難民「趁你病攞你命」，治安毒瘤在暴疫潮中更顯猖狂。

政府對假難民「大方」，7年耗逾60億元養虎遺患，對垂死樂園過氣企業慷慨，撥款海洋公園及注資國泰航空，倒錢落海百億元計面不改容。理財無方，坐食山崩，造成千億元財赤卻找小市民開刀，長者兩元乘車優惠「蚊蚊」計較，凍結最低工資忽視藍領。基層最關注的房屋問題卻長年未解決，辣招扼殺樓市，建屋目標篤數開期票，「假大空」好大喜功，基建樣樣蝕錢，遠水救近火，6,000億元「明日大嶼」惹來掏空庫房的質疑，民怨就是這樣一點一滴累積，終致怒火焚城，一發不可收拾。

管治團隊盡失民心，評分與民望屢創新低，13位局長中排第10的食衞局局長陳肇始竟然是抗疫主帥，也是特區合該有難！問責制名存實亡，「墊司底」的律政司司長鄭若驊尸位素餐，醜聞不絕，解說修訂逃犯例不力，引爆暴潮，在其麾下律政司淪為黑惡保護傘，檢控甩漏，司法機構人員亦被指立場偏頗，屢放生暴徒，律政司頻頻上訴得直，顯示法官判錯案屢見不鮮。要求司法改革之聲不絕，然而連一頂象徵殖民地的假髮也不肯除，就算終審法院首席法官換人，也是換湯不換藥。

鼠年唯一較為像樣消息僅是大漢奸黎智英惡貫滿盈，官司纏身，首度羈押牢中，大快人心。然而若不是港府止暴制亂無期，中央忍不住出手，祭出《港區國安法》嚇退黑暴，修補國安及法制漏洞，黎智英或許仍逍遙法外，繼續煽動反中亂港，危害國家安全。涉及他的案件今年將會排隊陸續上庭審訊，且看會否受到應有制裁，以挽法治信心。律政及司法為國家安全把關，絕不能再行差踏錯。

特區百病叢生，全因瘀血阻塞動脈，廢官當道，三權分立變三權崩壞，焉會有好日子過？窮則變，變則通，50年不變，不代表沒有調整，中央率先整頓立法會，踢走反對派，行政及司法機關也要大換血改革，刻不容緩。君不見警隊自鄧炳強領導後，新人事新作風新氣象，立竿見影。抗疫乃全民生死攸關，豈容陳肇始之流耽誤戎機？還有鄭若驊不下台，特區法治亦難以重見天日。天道酬勤，還望特區求變不懈，牛氣沖天，一掃積弱歪風！