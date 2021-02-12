功夫茶：折翼紙鷹自團年　四面冷牆影作伴

今日係大年初一，疫情雖仍嚴峻，畢竟新年新氣象，尋晚唔封區，一家人大可放心齊齊整整食餐團年飯，暫忘記過去一年抗疫嘅不愉快事，祈望新一年勝舊年，喜見天時初轉泰，功夫茶在此藉春風東來，衷心向讀者講聲新年快樂！

呢，官司纏身嘅壹淫媒漢奸黎原本都應該喺何文田「第一漢奸樓」杯上杯落同老婆仔女慶團年，咬着雞髀大讚：活雞係貴到飛起，不過真係好有雞味！可惜依家隻影輕過節，一日一蘋果，落得成日洗廁所！毒果日報啲擦鞋仔無恥文人，仲話泥紙鷹原本可遠走高飛，卻選擇留守香港，身陷囹圄仍書不離手，「不改其樂」完全符合顏回形象喎！

食得滷味多，都唔好咁狠樣亂咁塗鞋油吖！大除夕對住四面冷牆，囚室雖小，形單影隻，一室春難暖吖，仲要「不改其樂」捧住本神書，咪玩啦！梗係攬住老婆舞一回，同仔女笑談人生快事過癮啦！「一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂」！大佬吖，呢條友擺明有嚴重自虐狂！

喂！漢奸黎話自己食勻18區美食，依家恭維我身陷囹圄，喺大除夕書不離手而「不改其樂」，你有病就睇醫生喇！阿哥，顏回係短命種，40歲左右就瓜老襯，佢漢奸黎食到有糖尿病都活到依家73！咁又係，佢次子早排探監都形容佢老竇身體仲「好堅」添！做顏回，死得啦！嗱！擦鞋擦到上臉咯！

言歸正傳，漢奸黎被控欺詐及違反國安大法，佢係國安重犯已不容置疑，終審法院日前裁定律政司就其保釋上訴得直，並撤銷佢嘅保釋決定，即係話佢要首次喺獄中自己團年，尋日係佢被還押第42日，其女其妻都冒着寒風去赤柱監獄探佢，大年三十晚，未能喺「第一漢奸樓」一家人慶團圓，賞花吃湯圓，要隔住鐵窗凝望依依說珍重，當真係別有一番滋味在心頭！再講吖！今日大年初一，泥紙鷹更要喺赤柱度過第一個獄中農曆新年，嗰種心情，相信只有佢最清楚，是否以古稀之齡才感覺自己係「閒雲野鶴」？真正可以喺赤柱監獄退休？只不過同其他傳媒大亨有啲唔同，人哋退休日日去打高爾夫球，佢就折翼日日洗廁所，不亦樂乎！

每個人嘅路都係自己揀嘅！漢奸黎反中亂港有恃無恐，甚至揚言要為美國而戰，依家孭住多條罪，未來日子，大家應該見到佢腰纏鐵鏈、孖葉扣手亮相出入法庭，單係涉及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，都應該有排審！人生幾回傷往事，諗唔得咁多咯！據悉新年期間嘅監獄餐，今日初一加餸有炆齋，一顆孤寂罪惡的心，希望漢奸都能食出齋有齋味！