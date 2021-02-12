世界視線：國內矛盾難轉移　印度對華暫緩兵

中印第9輪軍長級會談近日終於達成共識，兩國駐班公湖軍隊於本月10日起脫離接觸。換言之，兩軍將保持距離以避免發生衝突。目前印度新冠肺炎疫情和農民示威潮雙失控，顯示莫迪政府透過邊境糾紛來轉移國內視線的算盤未能打響，被迫集中全力維穩。另一邊廂，美國新總統拜登上台後的對華政策仍如霧裏看花，新德里亦需看清虛實，結果令中印邊境迎來了暫時的和緩。

印度官方記錄的新冠感染人數已超過1,000萬，數字在全球僅次於美國，在亞洲則高踞首位，而且實際情況可能更嚴重。針對首都新德里的一項血清測試便顯示，當地有近六成人口已對病毒產生抗體。疫情本已打擊經濟，總理莫迪卻仍強行推動農業改革，激起農民大規模示威，釀成他執政6年來最嚴重的內政危機。顯然，印度調兵遣將與中國對峙，並未能轉移民眾對內政的不滿。

來自全國各地的農民已在新德里市郊安營紮寨近一個月，他們不斷發動示威，甚至堵塞公路幹線。莫迪對農民好話說盡，涉及的農業改革法案亦已撤回，示威潮仍不停止，他必考慮調集軍警鎮壓。如此一來，若再繼續向邊境集結重兵與華對峙，就會面對戰線過長的危險，並造成沉重的後勤補給負擔。

再從國際局勢來看，美國拜登政府上台後，雖然仍舊視中國為最主要競爭對手，但會採取何種策略卻仍未明朗。更何況拜登作出的數項重要表述，如繼續奉行「一個中國」政策，強調中美兩國不會爆發衝突，甚至有合作空間等，皆顯示他會對北京採取較務實的路線。因此，印度暫時也就不能指望在反華問題上，得到美國一邊倒的支持。

雖然拜登與莫迪通電時，提到了四方安全對話這個俗稱「小北約」的印太安全機制，但印度並非省油的燈，不僅善於在大國政治之間謀取實惠，且絕不輕易充當別國的棋子。權衡國內外局勢，印度才在中印邊境暫時緩兵，但新德里視中國為長期且主要的敵手，待到春天融雪過後，如果國內局勢回復平靜，則必會在邊境再掀起風波。