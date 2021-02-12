牛年伊始，當然希望風調雨順，人物康寧。

鼠年是全球大疫之年，迄今還未克服。中國率先控制新冠肺炎疫情，反映制度優勢，也帶來政治、經濟的優勢，可在美國打壓之下扭轉劣勢。

或許新一年來自美國的政治挑戰仍會嚴重，但鼠年顯示出中國有能力在克服政治與疫情挑戰之餘，進一步推動社會發展，牛年裏當可順勢發展，在美國策動的新冷戰下突圍而出，用中國自身的努力和成就啟發其他國家在美國霸權主義下選擇自身發展的道路，擺脫美國及各種帝國主義、殖民主義的剝削。

中國在上世紀的革命的國內、國際意義正在展示，超越了蘇聯、德國、日本，中國代表了後進國家成功發展的典範。因着中國，世界便不同了，後進國家的選擇與機會便多了。由英國至美國二、三百年盎格魯撒克遜的全球霸權開始動搖，在繼續耀武揚威底下，基礎正開始崩析瓦解。牛年少了特朗普的瘋狂，可以看到美國愈來愈色厲內荏、衰弱的傾向，更何況還有特朗普等極右派在美國國內搗亂。

中國進入小康社會，復興的基礎已成，應該要從經濟發展為主進入社會的整體發展，一如國家領導人近年所主張提倡的，一是從扶貧進而追求城鄉的融合；二是減少社會的貧富差距，中國不能走自由主義的資本主義模式來強調機會平等，各種因素的介入，機會平等必然變成實質結果的不平等，而且會世代固化，形成社會文化的壁壘，分裂社會。

中國要實行的，應可參考西歐北歐的市場社會主義，公民平等一致的有基本的社會經濟條件，一是增加政府的再分配功能，二是削減財富的過度積累於個人與家庭之手，讓公民及其子女可以在相對相同的起步來發展、競爭，減少因財富不均的壟斷優勢在社會經濟起不合理的作用。

中國的小康社會只是跨過溫飽，在此之上，還有社會文化政治道德的各種發展的目標，既要包容，也要可持續，中國不可能再跟從美國（也包括香港）的近乎野蠻資本主義的對社會與自然的掠奪。保存、保育、人與人、人與自然的和諧共存應是更重要的發展目標，這也應是國家領導人所提的新的發展理念與方法。

中美矛盾應使中國看清美國式資本主義的不合理、不人道。美國制裁中國，正好推動去美國化，更要去美國式資本主義價值，重建中國人文理念，並以這個理念與國際上同樣追求的國家、民族合作，建設人類命運共同體，和平發展的世界。