香港警方在春節前夕瓦解了一個激進暴力集團，在多區檢獲逾23公斤製造炸彈的原料和大量武器，還有政治口號單張、防毒面具、護甲等，且拘捕兩名男子。警方表示，不排除有人疑趁新春製造混亂，更擔心日後將有「孤狼式」襲擊出現，將拘捕其餘涉案同黨。

這條新聞內容豐富，讓人看到反修例黑暴雖在國安法的震懾和抓捕下有所收斂，但仍有不少黑暴分子潛伏於地下，還藏有大量作案武器，可隨時實施黑暴恐怖活動。從警方搜查的犯罪物品來看，實乃全套黑暴犯罪工具，加上「政治口號單張」，可斷定該兩名嫌犯極可能是當時暴亂的參與者。

他們逃脫法網逾一年，像這樣的人和收藏的犯罪工具還有多少，大概無人知道。然而，這樣的人不抓乾淨，就黑暴禍根難除，不論是有組織也好，「孤狼式」襲擊也好，他們一定還會伺機而動，香港仍會不得安寧。更危險的是，他們都是有「政治訴求」的破壞分子，是反國家、反政府，力圖把香港從國家分裂出去的分子，這些人的犯罪所為有極惡劣的政治影響，在時機成熟和內外勢力勾結之下，仍然會煽起政治動亂和恐怖暴亂。

持續一年多的反修例暴亂，警方拘捕了逾萬人，其中有不少學生和青年，有不少是暴亂的支持者、起哄者，他們來到暴亂現場的重要作用，是掩護乃至營救那些全副武裝、從頭到腳把自己包得密密實實的「黑衣暴徒」。這些黑衣暴徒訓練有素，打砸搶燒，投彈射箭，使用武器，出手傷警，無一不精，心狠手辣，逃跑前已看好退路，飛速離場，這些黑衣暴徒極少被警方當場抓獲。因此，人們相信，黑暴骨幹絕大多數至今仍然逍遙法外，黑暴的基本力量、精銳力量完好無損，武器和工具更是深藏不露。

今次警方抓獲了兩名疑犯和搜查出逾23公斤製造炸彈的原料等等，恐怕只冰山一角。因此，香港的「止暴制亂」、「除惡務盡」仍然任重道遠，不可掉以輕心也。