「昨夜斗回北，今朝歲起東」，古人認為北斗星指向北方，天下皆冬，指向東方，天下皆春。今天是大年初一，鼠去牛來，春回大地，日出東方。但願瘟疫盡快消失，香江重現生機；但願社會恢復平靜，人人安居樂業。恭喜發財！

過去兩年香港諸事不順，厄運連連。先是爆發反修例黑暴，鬧得雞犬不寧，後又遭逢新冠疫情，更是雪上加霜。中央去年適時推出《港區國安法》，總算有效壓制黑暴，但新冠疫情何時才是了局，還在望天打卦。港府最近到處封區強檢，由於過程混亂，引起不少怨言，甚至被指勞民傷財，惟港人必須認真反思，到底是控制疫情重要，還是個人自由重要？抗疫理應不惜代價，港府已錯過控制疫情的最佳時機，繼續拖延下去，全港只能攬炒。

東方報業集團日前就香港牛年整體運勢求黃大仙指點迷津，結果求得一支下下籤「孔子聞衛樂」，這正是香港困境的真實寫照。孔子說，「惡紫之奪朱也，惡鄭聲之亂雅樂也，惡利口之覆邦家者。」紫色奪去紅色的正統地位，鄭衛靡靡之音破壞典雅的樂曲，強嘴利舌的人顛覆國家，都是令人討厭的事。香港之所以亂象不絕，就是因為有些人強嘴利舌，蠱惑人心，企圖顛覆邦家。警方日前又搗破一宗嚴重爆炸品案，搜獲逾23公斤爆炸品原材料，顯示黑暴陰魂不散，這才是香港社會的最大威脅。多案在身的大漢奸黎智英被拒保釋，只能在獄中過年，但其同道中人還在暗中搞鬼，蠢蠢欲動，他們就是不想讓港人好好過日子。

不管怎麼說，新的一年總該有新的希望，香港已經衰到貼地，何時否極泰來？按照曆法，2021年歲次辛丑，天干辛屬金，地支丑為牛，屬於金牛年，只要腳踏實地，努力耕耘，就會有所收穫。正如孟浩然詩云：「田家占氣候，共說此年豐。」香港能否迎來豐年，既看氣候，也看港人選擇。