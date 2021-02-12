新年伊始，祝各位讀者身體健康，事事如意。對於大部分香港人來說，好不容易終於擺脫了噩夢般的庚子鼠年，迎來辛丑牛年。大家各自有新年願望，但不用作民調也知道，全民都希望疫潮快點過去，否則出入境無望，社交活動甚至飲食都受限，經濟重創，社會陷於半癱瘓，縱使是農曆新年，大家都沒有慶祝的氣氛。

雖然各界紛紛要求政府在新春期間為禁令鬆綁，高官無動於衷，反而叫大家過一個平靜的新年，並提醒市民可以用網絡媒體虛擬拜年。說實在，若與家人分隔天涯，需要視像通話，也是政府所賜。通關無望，強制隔離，有家庭甚至要分隔兩地超過一年，團聚無期。最令人氣憤的是，明明大家都生活在香港這個彈丸之地，短短距離，竟然一起慶祝過年都要被政府阻攔，還擺出一副家長模樣教訓大家。這些廢官為何不自我檢討，把關若沒有甩漏，香港應該像兩岸其他3地，內地、台灣及澳門般減低了社交距離措施，內地和澳門甚至已經通關了。香港還要等到何時？難道苛政猛於虎，要明年虎年才有轉機？莫講話一年，恐怕很多商舖連一個月也捱不了，新春過後出現倒閉潮。

政府前日宣布計劃年初七起放寬防疫限令，餐飲業堂食延至晚上10時，4人一枱，健身中心、美容院、戲院及主題公園亦可重開。但言猶在耳，不夠24小時，食衞局局長陳肇始便轉口風，表示現時每日確診宗數維持在雙位數，擔心新年長假期後會有反彈風險，政府會繼續監察情況。若陳局長不是隨口噏，那這番話便是留後路，一旦反口縮沙，便可以辯解。政府朝令夕改，市民早有心理準備，只是抱着觀望態度。很可惜，某些行業像酒吧業，連觀望也不能，放寬禁令名單上沒有份，反而無牌樓上吧趁機獨市搵快錢，政府倒行逆施，莫過於此。