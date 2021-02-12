辛丑年牛年大年初一，祝各位讀者和「龍門陣」的朋友牛年進步，身體康泰，龍馬精神，今年勝舊年。

新冠肺炎病毒算是去年纏擾全球的最大惡魔，牠令全球逾億人確診，超過230萬人離世。香港也不好過，超過一萬人確診，逾190人離世。新的一年是牛年，牛象徵強壯、健康和力量，願牛年帶來全球有足夠疫苗，均勻地分配各地，打敗那蠱惑、兇惡和善變的病毒，全球可以盡快恢復正常生活，人民可以交往，經濟可以再起步，也讓香港社會可以回復正常，打工仔跳出失業圈，讓逾24萬失業和13萬半失業打工仔有工開、有糧出，自力更生。做老闆的鼠年也很悽慘，經常無法開門營業，疫情嚴峻就得關門，疫情好轉才可以開門營業，開開關關令人不止擔心，簡直人心惶惶，哭笑不得，冇啖好食。但願牛年戰勝病毒，老闆安心，有生意、有顧客，讓生意帶來人氣、帶來色彩。

在過去一年，疫情期間最擔心的是長者，平日醫護人員已不足，加上疫情更是百上加斤，但長者及長期病患者並沒有因覆診延長了、醫療服務少了而怨聲載道。疫情過後，願政府檢討香港醫療制度和服務，盡快增聘醫療服務人手，並盡早落實改善，讓長者老有所醫。

疫症令全球各地都要採取隔離政策，香港亦然。早期隔離是確診者和外地返港者，他們一般都會住在醫院、酒店，人多了，發展至一些特定隔離屋邨、酒店、臨時隔離處所。但到最近，疫情入侵社區和舊區，傳染除了來自人為，也有來自污水渠、大廈設施和極其狹窄的劏房，政府推行小區封閉令，就是要清除小區內的病毒。但這只是治標，「本」卻是每家人未能有一適合居住空間和專業大廈管理。但願香港的10年建屋計劃不是空談，政府能有大志、毅力和真心，為市民福祉，讓10年建屋計劃成真，讓港人家家有合適的居所。

2020年是年輕人突變，相對2019年是平靜下來。但據筆者了解，不少年輕人仍是怨氣沖天，對政制發展不滿，對貧富懸殊、社會不公不滿，對掌權者不理民意不滿。而最不滿者，是年輕人無出路、無前景，困在悶葫蘆。但願中央和香港領導人理解香港的特殊情況，這邊閉了門，另一邊需開番隻窗，在政治、新產業和青年出路上，未來一年有突破性的規劃。

今年是牛年，牛氣沖天。牛是最代表力氣、最願意服務人類的動物，希望牛年能衝破框框，為香港展開新的一頁！願2021年強壯如牛，牛轉乾坤！