世衞國際專家組完成武漢考察之旅，日前發表簡報會，表示無足夠證據顯示武漢在2019年12月前已出現新冠病毒傳播，並未在蝙蝠和穿山甲身上發現相同的新冠病毒；同時無證據表明，病毒由華南海鮮市場傳出；又強調新冠病毒從武漢病毒研究所傳出的可能性極低，冷凍食物則可能為病毒的傳播途徑。

這個調查結果當然叫一眾反華分子極度失望，美國前國務卿蓬佩奧狗口長不出象牙，不僅質疑世衞報告可信性，更形容世衞向中國領導人下跪。現任白宮發言人亦好不了多少，直言拜登政府想針對世衞調查團的發現進行獨立檢視，意即不信任世衞。結果世衞專家組忍無可忍，直斥美國情報不可盡信，皆因拜登須看起來對中國強硬云云，言下之意是美國為了反華，將一切科學都政治化。

誠然，由特朗普政府到拜登政府，反華態度如出一轍，從來沒有認真抗疫，以致美國至今仍是全球疫情最嚴峻的國家。他們一味花大量時間口水將疫情諉過中國，藉此轉移視線，不用為疫情失控負責。然而事實勝於雄辯，不僅世衞專家組說明無證據顯示華南海鮮市場是病毒源頭，就連歐洲以至美國的研究人員亦相繼指出，武漢爆發疫情前或差不多時間，當地已有感染病例。例如美國研究人員通過對紅十字會血樣追溯發現，2019年12月13日至16日期間，美國至少有西部加利福尼亞、俄勒岡和華盛頓3州的39人血液中出現新冠病毒抗體，難道這個結果也是中國使橫手造假的嗎？

最醜怪的是，香港黃絲人云亦云，拾美爹牙慧，批評世衞腐爛入骨，專家都被中國收買。須知道，這些專家皆非泛泛，而且大都來自富裕的歐洲國家，要收買一兩人或許可以，要收買成隊人並賠上名聲為中國造假，有可能嗎？美國政客和香港黃絲一樣皆不能接受現實，只知自我麻醉，可笑可悲。