有民意調查顯示，近四成四香港人有移民的打算。這半年來，我身邊屬中產階層的朋友，尤其是有子女的一群，確實常將移民之事掛在口邊。不少香港人自以為聰明，其實頭腦簡單，最容易受群體情緒鼓動，考諸往績，人們在群體思想主導下所作的判斷，錯多對少，故我奉勸計劃移民的人，當以慎思為要。

遠的不說，2019年的反修例運動，就是不少香港人集體失智的典型例子。當時有多次民意調查顯示，支持示威的受訪者多達六成。筆者從來沒有質疑這類民調的公信力，但對它們的結果則一笑置之。民調未必有造假，但是這個年頭，大部分人的抉擇，有大部分機會是錯的。在下當日便老神在在，告訴讀者，野蠻式抗爭不可能有出路，壹傳媒老闆黎智英與整個泛民主派肯定會走入死胡同。如今你且看肥佬黎和反對派的境況，便知道本欄所言非虛。

今日，筆者也是一本正經地提醒想移民的人，要不要聽則隨你便。我說嘛，這個年代移民外地，對大部分香港人來說，都不會是一個理想的決定。香港背靠祖國，中國正在走上坡路，西方卻在走下坡路，如今恰逢農曆新年，不是人人都說要趨吉避凶嗎，哪有人會傻不楞登，走去趨凶避吉的呢？

據說，最多香港人會選擇移居英國，但是英國脫離歐盟之後，負面影響正在浮現；另一邊廂，蘇格蘭又蠢蠢欲動，密謀要脫離聯合王國。英國已經積弱，國家還要受分崩離析的威脅，豈不是屋漏兼逢連夜雨？

過去一年，中國遭受新冠肺炎疫情、中美抗爭、國內水災的幾面夾擊，仍然可以履險如夷，國家發展更大幅度拉近了和西方的距離。由此可知，中國模式確有不同凡響之處，未來的世界將逢大變，你我當然是坐在一艘簇新的大船上，才較穩當吧。