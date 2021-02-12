送鼠迎牛，新春伊始，老朽恭祝本報讀者身體健康，力壯如牛！呢，詩人臧克家早期詩作《老黃牛》有一句「不待揚鞭自奮蹄」，形容老黃牛不辭勞苦，並非迫於外界壓力，而係靠自我激勵、奮鬥不息嘅蠻勁和動力活下去！

講真，香港喺一班庸官嘅管治下，過去一年抗疫張弛無道，基層打工仔真係冇啖好食，百業凋敝，經濟不景氣，失業率屢創新高，作為香港人，真係活得無奈！如果欠缺老黃牛那股「自奮蹄」嘅暗勁，日子怎樣熬下去？

睇吓啲活在雲端嘅高官，講句嘢都惹人無名火起，食衞局局長陳肇始早前夠膽死話農曆新年要商場提早落閘，又話研究禁止跨家庭聚會，日前更呼籲市民拜年時盡量唔好進食！局長大人，唔好成日講埋啲蠢話喇！親朋戚友到訪，正月流流，點都要食啲嘢濕吓個口，大家喝杯茶互相祝賀吓啩？喺你哋班庸官管治下，有人形容一年多嘅抗疫，港人活得如寒冬吹落嘅枯葉，最後還得待着被車輪輾碎！這形容老朽太有同感了！

一片怨聲中，林鄭月娥日前宣布新春期間暫停突襲封區，陳肇始亦宣布會有條件放寬各項防疫限令，餐飲業堂食延長至晚上10時，容許4人一枱，之不過有兩大措施必須遵守，其一，食肆員工每14日接受一次病毒檢測，保留陰性結果證明；其二，想享受晚上6時後堂食，前提是要顧客使用「安心出行」應用程式或登記個人資料，違反者可被罰停業3至14日。

有食店老闆一聽見措施咁辣，即怒斥庸官有心刁難，並非真心放寬，皆因基於個人私隱，執行上有困難，尤其是登記，若客人亂填一通，店方難以核實，咁法律責任誰屬？陳肇始有必要釐清！事實係政府解禁已經太遲，正如業界話齋，已白白糟蹋新春旺市，無法挽回新春黃金檔期嘅損失！又咁多要求，一個唔覺意，分分鐘墮入灰色「陷阱」，索性放棄晚市堂食算咯！