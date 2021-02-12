今天大年初一，謹恭祝本報仝寅和讀者牛年順境，大吉大利。

本報早前派員去黃大仙祠求籤，問及本港辛丑牛年整體運勢及移民外國得失，兩者皆屬下下籤。問香港牛年運程求得第93籤，取「孔子聞衛樂」典故，即孔子以鄭衛之聲淫風敗俗，不忍卒聽也。籤文解作天時地利不順，凡事小心。證諸香港實況，經過黑暴及新冠疫情衝擊，經濟暗淡，兼且疫苗供應走勢欠佳，看傳媒報道，世界各國陸續獲得疫苗供應並開始接種，香港還在自我束縛階段，要得到足夠疫苗全民接種，達致群體免疫效果，恐怕起碼要等一年。粵港澳大灣區全面通關無望，香港又怎可能乘着大灣區躍起的大潮蒙受其利？

幸運的是香港仍然底子豐厚，雖然旅遊零售等行業不景，據從事國際金融業的朋友告知，在國際經濟環境波動下，他們的業績堅挺，中國經濟在全世界疫情影響下依然脫穎而出，內地企業上市者陸續有來，美國收緊對中資企業的監控，結果香港得益。可見隨着中國經濟的繼續發展，香港仍然扮演重要角色，只要捱過一年逆境，復甦依然可期。

港人因政治局勢動盪掀起移民潮，求得的第65籤是借陳後主失國故事，提醒移民者小心謹慎，莫因享樂與浮名導致身敗名裂。不過，歷史上的陳叔寶後主雖然兵敗被俘亡國，隋軍攻入宮中時，攜同愛妃張麗華、孔貴嬪避入井中的故事也成佳話。亡國之君的陳後主被俘後毫無悔意，依然大吃大喝，生活愉快，也許對選擇移民者來說，也算是一定安慰。

每年大除夕市民湧去黃大仙祠爭上頭炷香已成為例牌新聞，今年為免人多擠迫，黃大仙祠取消上頭炷香活動，令全港注目的夏蕙姨失去亮相機會，不少市民大嘆可惜。不如請黃大仙祠特別安排，請夏蕙姨代表全港市民前去求第一籤，豈不是更具代表性？