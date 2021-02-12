新年之初，內地行政區劃調整動作頻頻，幾乎每天都有新消息公布，這種高頻率是以往不多見的，包括縣改市、縣改區、市改區3種形式，例如廣西橫縣、新疆沙灣、陝西旬陽、雲南祿豐、四川會理縣改市；陝西鳳翔縣改為寶雞市鳳翔區；福建更為密集，龍海市、長泰縣同時改為漳州市龍海區、長泰區，沙縣改為三明市沙縣區。

內地從1997年到2016年，曾經歷了長達20年的「凍市」，不再新設市。從2017年開始，行政區劃調整解凍。這與當前城鎮化整體戰略有關，將城市群、都市圈作為拉動區域經濟的引擎。「十四五規劃」明確提出：「優化行政區劃設置，發揮中心城市和城市群帶動作用，建設現代化都市圈。」

不同的調整，都體現不同發展思路。縣、縣級市、縣級區，雖然級別相同，但各有差異。通常來說，縣側重管理鄉鎮、農業為主，市則側重城市、工商業，區則與地級市的聯繫更加緊密，而相應的獨立性則降低。行政區劃調整，將帶來管理體制的一系列改變。比如，鳳翔縣公安局，在改區之後，將變為寶雞市公安局鳳翔分局，角色由一地行政主管部門，變成上級單位的分支，其國土資源、規劃、環保、交通等系統業務，亦將收歸地級市統籌管理。

此次的縣改市，以西部地區居多。例如四川會理縣，位於涼山彝族自治州，方圓10萬平方公里地域範圍內，全部是縣城鄉鎮，沒有一個市。會理與東部城市相比差距較大，但是在當地貧困地區發展中相對領先。此次設立縣級會理市，目的就是為了將其打造成為區域節點城市，為了帶動金沙江中下游、川滇兩省毗鄰地區的城鎮化進程，首要即是鞏固脫貧攻堅的後續成果。

另一種則是為了推進城市片區整體化建設。例如，新疆沙灣位於石河子市和克拉瑪依市兩大經濟中心之間，雲南祿豐位於省會昆明市和楚雄市之間，撤縣設市，連接拓展了城市帶，優化地區城鎮體系和城市布局。廣西將橫縣改橫州市，為未來改區預作準備，是為了貫徹「首府戰略」，做大南寧市規模。漳州將長泰、龍海改區，實現了漳州市區與廈門市區的直接相連，對打造廈漳泉經濟圈具有助推意義，能夠提高城市群綜合承載和資源優化配置能力，促進公共服務一體化建設和融合發展。

由於目前中央大力推進精簡機構，對於地級市設區指標卡得很嚴，往往需要將既有的區合併，騰出一個名額，才能夠設新區。例如三明市將三元區、梅列區合併，才有新名額留給沙縣區；江蘇南通市也是將港閘區、崇川區合二為一，而後才能夠再改設海門區。但凡事都有例外，漳州就是在絲毫不改變存量的情況下，直接新增了兩個區。這些偏愛、優待的例子，往往可以更直觀地凸顯出高層的重視。再如浙江溫州的龍港由鎮升市，成為建國以來迄今唯一的「鎮改市」。福建、浙江現時都是政治高地，從中亦可窺見一斑。