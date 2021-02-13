正論：口罩廠掀倒閉潮　疫未止經濟堪憂

在疫情陰霾驅之不散下，牛年伊始不僅沒有萬象更新，生產口罩的本地企業更是陷於窮途末路，一片愁雲慘霧。去年疫情爆發之初，香港一罩難求，港府為了解決燃眉之急，不惜出口術鼓勵及資助本地廠商生產口罩。一年過去，本地口罩供應氾濫成災，港府對此卻撒手不理，業界倒閉潮一觸即發，勢令本已低迷的經濟雪上加霜。

因為港府全球採購口罩失敗，引發去年初一幕幕港人餐風飲露通宵排隊搶購口罩的悲情場面，一盒口罩動輒炒上數百甚至上千元依然爭崩頭，揭開港府抗疫無能的序幕。特首林鄭月娥為了解決口罩荒，去年3月推出本地口罩生產資助計劃，商經局資料顯示，截至去年12月底，資助計劃下20條生產線合共獲得超過1,456萬元資助，月產逾4,000萬個口罩，已供應給政府的口罩數量逾2.5億個。

表面看，資助計劃圓滿解決一罩難求的問題，而政府亦有優先採購本地口罩，達到自給自足的目標。實際上，目前口罩因為供過於求，本地口罩不僅嚴重滯銷，甚至大量囤積，業界直指本地口罩已沒有出路，大量生產線被迫「停機」，200間口罩廠之中，未來3個月恐有三分之一倒閉。投資者血本無歸也就罷了，又一批基層工人失業才是最聞者心酸。

誠然，殺頭生意有人做，賠本生意無人做。本地企業一窩蜂加入生產口罩行列，無非覷準口罩供應不足，這一門生意大有可為，急欲在市場上分一杯羹，加上政府鼓勵支持，同時希望在疫情吃緊之際發揮港人自救精神，遂投入巨資購置機器設廠生產。詎料計劃趕不上變化，正正因為太多人同時間加入競爭，市場提早飽和，終於「做爛市」。有業界代表坦言投資2,000萬元，至今回本無期，許多同業只能黯然止蝕離場，冀港府不要講完就算，起碼減省繁文縟節協助業界將口罩出口外國，並增加政府採購量。無奈港府做事向來「有頭威、無尾陣」，而且往往高舉自由市場旗幟而拒絕作為，口罩廠商恐怕注定成為港府施政雷大雨小的最新受害者。

問題是，即使撇開港府出口術鼓勵港人設廠這一筆不談，即使只為打救「香港製造」這塊招牌，已值得港府加大力度扶持。可以看見，現時市面的口罩美輪美奐，花樣百出，正是港人靈活變通、提高競爭力的反映，何況「香港製造」至今仍是國際間的信心保證，只要港府肯打破自由市場的迷思，花心思協助業界謀求出路，向外國市場提供專業認證和宣傳，不難成為本港一門新興產業，總勝過浪費兩、三億元生產乏人問津的「銅芯口罩」。

新一份財政預算案即將發表，財爺陳茂波呼籲市民齊心對抗財赤，更預告「應使則使」、「睇餸食飯」，似已為「閂水喉」鋪定後路。在疫情未止、通關無期之際，所謂的應使則使其實同見死不救無異，一旦失業、倒閉、結業、破產如怒潮湧至，欲哭無淚的豈止口罩廠商，整個香港皆徹底沉淪，港府還要死攬自由經濟到何時？