世界視線：性別歧視惹爭議　東京奧運多波折

日本前首相、東京奧組委主席森喜朗，因發表歧視女性的言論觸發爭議，日前在壓力下宣布辭職。在全球新冠肺炎疫情仍未受控的情況下，東京奧運能否如期在今年7月舉行，本來已頗成疑問，如今再加上森喜朗的歧視風波，可謂雪上加霜。

眾所周知，原定去年舉行的東京奧運，因新冠疫情關係延後一年至今年7月舉行。儘管日本首相菅義偉強調，有決心賽事將如期舉行，而東京奧組委亦稱，沒有討論再次延期，但有消息指，有關方面已有兩個後備方案，即賽事閉門舉行，以及押後至2024年舉行。由於2024年奧運東道城市巴黎因疫情關係，迄今仍未找到足夠贊助，對奧運順延至2028年舉行，持開放態度。

日本目前的疫情相當嚴峻，菅義偉本月初宣布延長包括東京在內10個都、府和縣的「緊急事態宣言」。誠然，奧運改為閉門進行，比直接取消造成的經濟損失來得輕微（但也接近2,000億港元），問題是全球數以千計的選手雲集日本，如何確保防疫工作到位？一旦造成大規模感染，對國家形象的破壞，恐非金錢所能衡量。

偏偏就在這個艱難時刻，森喜朗卻爆出「太多女性參與奧組委工作，會令會議變得冗長」的歧視言論，跟奧運精神鼓吹和諧多元理念南轅北轍，鬧出軒然大波絕不令人意外，令人驚訝的反倒是日本政壇對此漫不經心。自民黨幹事長二階俊博公開替森喜朗護航，稱對方已經道歉，毋須辭職，甚至連身為女性的奧運大臣橋本聖子（也是菅義偉內閣中兩名女性成員的其中一位）和東京都知事小池百合子，也未有高調發聲。

日本作為發達國家，多年來在全球性別平等排名中幾乎「吊車尾」。國際勞工組織於2019年的報告顯示，日本企業中女性擔任高管的比例不足三成，在7大工業國中敬陪末席；而前首相安倍晉三提倡所謂「女性經濟學」，結果亦是雷大雨小。日本女性平權之路仍然漫長，政界中人對森喜朗的「口誤」不以為意，可謂其來有自。