功夫茶：垃圾如海嚇煞人　東網踢爆急清除

今日大年初二俗稱開年日，食開年飯難免又係大魚大肉，亦會有所謂「意頭菜」，如髮菜蠔豉，寓意「發財好市」；傳統上某些老店會同員工一起吃「開年飯」，若然老闆食飯時夾件雞放喺員工碗內，意指請佢另謀高就，亦即俗語所謂「無情雞」是也。

閒話講完，傳統上初一忌殺生，古人要「乾乾淨淨」迎接新歲；要搞清潔，年廿八，洗邋遢，一早都應該打掃到几明窗淨矣！之但係有個居屋屋苑，喺年初一就忙於做「清潔龍阿德」，清潔工人忙到飛起，點解會咁嘅？且聽功夫茶細說因由。

是咁的，話說近月入伙嘅將軍澳居屋雍明苑出現「垃圾海」，睇張相都真係幾嚇人，大片垃圾圍住成個屋苑！阿哥，「一片江山，總付與啼鴂」就話詩情畫意啫，依家一望無際嘅垃圾海，叫人聯想起疫情下嘅病毒！東網獨家踢爆雍明苑道路幾乎被垃圾淹沒。垃圾堆中有「海量」建築廢料，夾雜廚餘、口罩等，更恐吸引蛇蟲鼠蟻出動覓食！

嗱！有圖有片，房屋署冇得抵賴，更冇得唔做嘢啦！尋日就回應東網查詢，指近日已加派特別清潔隊喺屋苑進行清理工作，預料大年初一會完成。之前未能「乾乾淨淨迎新歲」，東網唔踢爆就得過且過，任由垃圾如海氾濫成災伴新春！房屋署對居屋周圍嘅清潔管理，平時恐怕標準不高、執法不嚴，否則點會任由垃圾堆積成「海」咁神奇？居民想返屋企，睇怕要踏「浪」而過，認真浪漫！

房屋署回應東網查詢，梗係唔會承認「標準不高、執法不嚴」，一於卸得就卸，總有大條道理，指農曆新年前係該屋苑入伙高峰期，住戶趕住為其居所完成裝修外，亦會添置大量新家具及電器，期間所產生嘅裝修泥頭廢料及大量包裝廢棄物，時常被棄置喺各樓層及地面公用地方。阿哥，你哋有紀錄亦明知剎那間有咁多新住戶，應估量到必定會多咗建築廢料和垃圾雜物，不是要及早安排多啲人手、斗車去收拾廢棄物嗎？

臨急臨忙，被踢爆衞生堪虞先來趕工，又派特別清潔隊、又安排斗車清理地面公用地方嘅各類垃圾！搞到裙拉褲甩，大年初一不是喜氣洋洋賀新春，而係七手八腳清廢料，認真殺風景！呢，本報記者不辭勞苦，去睇吓究竟個「垃圾海」是否已「波平如鏡」？噢！都算有進步，不致「浪濺長堤」，由「垃圾海」變「垃圾山」，危乎高哉！看來初三赤口不宜拜年，房屋署都係要搵人努力清理垃圾山！

房屋署就話已責成管理公司加強巡查，又喺大廈大堂貼通告勸喻有關人等勿亂棄垃圾！呢啲咪叫賊過興兵囉！香港公共衞生搞極唔掂，大家明白點解啦！部門怠政裝睡，庸官唔踢唔郁！