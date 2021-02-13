神州觀察：非法集資禁不絕　制訂新例防風險

內地近期積極防範金融風險，打擊非法集資當屬其中的重點之一，公安部早前公布，去年全年共立案偵辦相關犯罪案件近7,000宗，涉案金額超過1,100億元，足見問題之嚴重性。為進一步加強打擊整治，當局日前再公布新條例，提出不少更嚴格的防範及處置措施，並決定自今年5月1日起施行，卻不知效果如何。

《防範和處置非法集資條例》內容主要分4個方面，包括健全工作機制、加強預防監測、強化行政處置，以及明確法律責任。條例對金融機構、非銀行支付機構履行防範非法集資義務作出眾多規定，指出除法律、行政法規和國家另有規定外，企業、個體工商戶名稱和經營範圍中不得包含「金融」、「交易所」、「交易中心」、「理財」、「財富管理」、「股權眾籌」等字樣或內容；清退資金來源將包括在非法集資中獲得的廣告費、代言費等；對非法集資人、互聯網訊息服務提供者可作最高500萬元罰款，及關閉網站、吊銷業務許可證、營業執照等。

可以見到，內地近年不斷推出條例措施打擊非法集資亂象，包括大幅提高相關犯罪的罰額及刑期等，只是非法集資亂象一直難以有效遏止，相反卻有春風吹又生之勢，不斷推陳出新，愈具隱蔽性和欺騙性。譬如打着國企控股旗號搞假注資，利用工商變更隔離資產，或是假借銀行存管之名實行非法集資，都叫人防不勝防；此外還會編造一些欺騙性極強的養老服務模式，鼓動投資某些種植、養殖項目，乃至藝術品投資、紀念幣銷售等；再就是炒外匯、虛擬貨幣、P2P網貸等。總之各種爆煲「割韭菜」事件層出不窮，一再造成民眾財產損失，衍生諸多社會隱患。

本次新舉措被指從以往由部委發布，改為上升至行政法規的層面，提升了法律層級與權威性，或可起到一定震懾作用，只是需要看到，有些問題的產生並非完全取決於法律是否嚴苛，措施是否周詳。從過往經驗來看，不少問題其實出在人的身上，或是監管者自身缺乏相關專業知識，對一些新生事物、新騙局看不透，以致有地方政府主動搭台，為非法集資公開撐場，民眾豈能不上當？或是當局監管力度不足，譬如一些限令推出後，不少非法融資、借貸行為仍可繼續運作，再狠的措施，不執行到位就等於沒有。

再就是背後掩藏着大量腐敗問題，譬如相關金融監管機構內鬼頻出，與資本大鱷、地方官員相互勾結，興風作浪，釀出不少金融風險。而在一些涉黑惡犯罪集團的罪行中，涉及非法集資問題十分普遍，這也是其「以商養黑」的重要途徑之一，之所以能夠屢屢得逞，無非是眾多保護傘、關係網的功勞。