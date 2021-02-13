香港究竟是怎樣的社會，想發展成怎樣的社會呢？內地有小康社會目標，有扶貧目標，還有「五年規劃」和其他長期規劃。而不是香港那樣，這麼多年都渾渾噩噩，苟且敷衍地一年過一年。

回歸20多年，香港都沒有目標、方向。就算規劃署搞的2030年遠景規劃，沒有實質內容，只是項目堆砌，不管項目間的關係，且項目也多是一拖10年，不知何年何日才認真落實。

或許正因回歸後沒有去殖民地化，香港的政府治理、政策思維還是受制於「借來的時間、借來的空間」的心態，沒有根也沒有未來。動亂的攬炒傾向，應在於沒有立根香港的歸屬感，不懂珍惜香港，才這樣肆意破壞。每個社會都有歷史和傳統，據此才可以建立歸屬感和對社會的投入與珍惜。殖民地時期，香港政府營造的是偏頗不全的歷史，是英國人建設的香港。但亦未全力宣傳，奴化教育也還有底線，許多史實，禁而不述，還不會全面作假。

反而回歸之後，香港的歷史，與內地關連的歷史，卻更多地用政治意識形態來造假和歪曲。殖民地時期變成香港黃金時代，一切美好，販賣鴉片、貪污舞弊，種族歧視、迫害等等都被隱藏了，學校教材出現各種荒謬的說法。

回歸之後的教育實際上比殖民地時期更為愚民，但已深入民心，不得不改。否則的話，香港社會將難以安穩發展，重回正軌。可教育沒有10年以上不可能有效。

香港現時開始調整中小學教育，還改不了大學教育的西方論述，中學以上的幾代人要改除反華的西方價值和思維，應不是10年可成，也不可能依靠學校教育來改變。

香港的出路便應是從社會教育入手，由政府在政策思維上率先改變，以此作出示範，也用政府的舉措來證明回歸的作用與意義。方法是由政府帶頭，與社會一起討論與制訂香港社會的發展模式，替香港定下發展的方向和目標，以及時間表。

香港可參考內地經驗，或倣效歐盟的社會模式。後者要求社會公義與團結，經濟與社會發展並重，以合理的工薪制度與社會保障來消滅貧窮與社會歧視。目標是更好的歐洲社會，不是如美國那樣的富人天堂。雖然低工資國家的競爭衝擊歐盟的社會制度，但歐洲社會體制和發展模式還是代表着更優勝於美國的選擇。以德國為例，經濟競爭並不因高工資和高福利有損，德國的創新仍領先世界。

香港制訂社會發展模式，可穩定民心，團結大多數，推動發展。