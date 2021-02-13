香港終審法院第二任首席法官馬道立退休後，接受訪問時依然指點江山，對公眾批評司法界辦案有欠公正和偏頗表示不滿，教訓大眾要正確理解法律和法治，避免扭曲，聲稱法院的工作一定不能被政治化。

這些年來，馬道立一直以這樣的觀點和態度拒絕反省公眾的批評，且反指大眾對法律和法治「政治化」，馬道立也以這樣的態度拒絕司法改革。現在人走茶未涼，仍要為繼任者指指點點，繼續「馬道立路線」。如此這般，香港法治定會災禍不斷，問題惡化，「一國兩制」會遭破損，香港司法體系會和國家司法體系處於「緊張狀況」，香港司法會成某些人手中的政治工具。

出現上述問題的一個重要原因，確乎在於馬道立所說的香港法律、法治「被政治化」。但被政治化的「禍首」，並非香港公眾對司法辦案偏頗、不公的批評，而是香港司法中人對有政治背景的案件處理有明顯的政治傾向，是香港司法中人及其團體長時間參與反對派發起的「社會運動」，有的甚至本身就是發起者和鼓吹者，他們的法律團體和反對派在政治行動上沆瀣一氣，成為反對派這支政治勢力的骨幹力量。

請問馬道立，凡此種種，所謂香港的法律和法治被政治化，究竟是誰造成的不是很清楚嗎？香港的法律、法治被政治化，是由香港司法中人一手造成的，是「港人治港」於司法領域「人出現了問題」，是人的思想、政治立場出了問題。此乃我們經常說的「人的因素第一」、「人的思想第一」。

馬道立本人應該捫心自問，對於香港回歸中國，對於「一國兩制」，對於中華人民共和國憲法和司法是何態度？是何想法？對於反對派的政治訴求和抗爭乃至種種行動是何態度？這些「人的問題」、「思想問題」、「立場問題」難道不會影響辦理政治背景的案件嗎？不會使香港的法律、法治被政治化嗎？

我們知道「馬道立們」對這些是不會承認的，然而他們的辦案結果卻清清楚楚地出賣了他們。