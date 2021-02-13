你做初一，我做十五。中方禁止英國廣播公司（BBC）世界新聞台繼續在中國內地落地，既是反制英方吊銷中國國際電視台（CGTN）牌照，更是因BBC不斷製造假新聞抹黑中國。BBC對中方做法感到失望，其實沒有甚麼好失望，既然他們要充當反華爛頭蟀，就應該料到中方必然會反制，畢竟今天的中國已不是罵不還口、打不還手的中國。

BBC在最近一篇報道中聲稱，有維吾爾族女性在新疆再教育營內「遭有系統輪姦和性虐待」，而相關訊息據說是來自一位逃到美國的所謂新疆人之口，BBC未經任何考證，便對這種無稽之談大肆炒作，政治目的昭然若揭。更匪夷所思的是，BBC連疫情報道也造假，在一則所謂「重返湖北」的視頻報道中，竟移花接木配上一段警方用網蒙頭拘捕民眾的畫面，誣指中國防疫部門「暴力執法、侵犯人權」，這豈止是不實報道，根本就是刻意製造假新聞。

說到疫情，英美才是重災區，至今依然天天都有大批民眾染疫和病歿，BBC毫不關心，反而「重返湖北」攪局，企圖轉移視線，往中國身上潑髒水。世衞專家組經過武漢實地考察後，已排除當地實驗室洩漏新冠病毒的可能性，並指早在2019年下半年疫情已在世界多地出現；此外，法國一項研究亦指出，法國國內2019年11月可能已出現新冠肺炎感染病例。愈來愈多證據顯示，新冠病毒未必源於中國，或中國未必是唯一源頭，BBC等西方傳媒愈是製造假新聞，愈顯得自己齷齪。當然，世衞專家組還中國清白，有些洋人照例表示懷疑。美國政客揚言要獨立審查專家組的調查結果及數據，還要派自己的專家團隊展開調查云云。其實正如世界衞生組織專家組成員指出，美國情報最不可靠，許多方面都是錯誤。很簡單，中國可以邀請世衞派人實地調查，美國有這種氣度嗎？BBC是不是應該「重返美國」？