年又過年，共慶歡樂綿綿。以往每逢農曆新年，賀年歌曲在大街小巷熱播， 映襯着一家大小出動往親友家中拜年。即使在英國殖民地統治下，我們香港人依然重視中國人的習俗，無論改朝換代、政治變改，大家都看重與家人親友團聚的寶貴時刻。

可是自從網絡盛行後，地球村的概念作祟，年輕人彷彿打破地域界限，本來是好事，但針無兩頭利，不少人盲目崇洋，視中華文化傳統節日習俗如洪水猛獸，把聖誕節情人節等西方節日捧上天，中秋及春節當作老土過氣，非常抗拒拜年。但有利是收，卻又立即笑逐顏開，一手收下立即拆開有多少錢，然後買自己心愛的東西。

他們似乎忘記，父母多年來派了多少利是給別人的孩子，他們更加忘記，是父母帶他們來到這個世界，可享受種種玩樂福利。春節其中一個意義，就是提醒大家尊重中國傳統倫理孝義，就算平時有多忙，來到新的一年也要停一停，見一見親友，互相祝福打氣，交換近況。

這個世代已經把孝道親情不當一回事。若果往網絡論壇看看，一句一句「廢老」，又或者質疑為甚麼要盡孝，甚至埋怨父母當年為甚麼不為香港爭取政制改革，這些話實在令人氣憤。若果父母當年像他們不務正業，日日上街示威刑毀，又或者不事生產天天流連網絡做鍵盤戰士，誰來供書教學交租付學費。當BB仔成長牛高馬大，有毛有翼便會飛。

燕燕爾勿悲，爾當反自思，思爾為雛日，高飛背母時，當時父母念，今日爾應知！這些網絡廢青若果將來當人父母，便知道世界上誰對他們最好。所謂的手足，有難便高飛遠走。這個世界有所謂啃老族，沒聽過有啃手足族！數典忘祖，不仁不義不孝，最終會淪為賣國賊一點也不出奇。認賊作父，便等美爹來養你們一世吧！