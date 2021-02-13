牛年，願牛氣沖天，衝破困難、阻礙、糾纏、疑惑、猜忌，換來正常會面、飲食、運動、化妝扮靚，有學校生活、有工作時間、休閒、旅遊、一家相聚、朋友圍爐，有你有他有我。不過，現實中的政府卻經常做錯決定：有好還是無好，做還是不做？有，不一定對；無，卻未必錯。由鼠年帶進牛年3件事，你認為有好？還是無好？

一年喇，抗疫清零無望，期望已久的疫苗已面世，香港何時可用？政府宣布的採購策略，包括：一、參加世衞牽頭「新冠疫苗全球獲取機制」。 二、考慮衞生署聯合科學委員會及專家顧問團意見，參照科學實證，臨床實證。三、疫苗數據在醫學期刊刊登。政府態度嚴謹，是對的。因疫苗研發一向需時動輒10年，現在卻縮短至少於一年。

政府原打算今年一月引入科興疫苗，但因第3期臨床數據最近才提交，特首卻在農曆新年前宣布未必待醫學期刊刊登，便會購入使用。原因估計是疫情已拖太久，政府不能清零，需要疫苗救駕。但不少市民卻擔心，未完全符合上述條件，可以嗎？政府為乜突然反口，怕怕！估計市民接種的反應一般。另外，農曆新年前，政府封閉小區。在一些疫情嚴重、區內喉管混亂未符合衞生規則、居住人口擠迫容易互相感染的大廈或小區，進行強制封閉和檢測。結果是確診人數不多，令部分市民感到擾民，而政府卻認為封區檢測能確定此小區實況。然而在農曆新年前，政府突然宣布不欲影響市民過年興致和氣氛，故不會封區。表面上體恤民情，但科學上卻又如何解釋，人要過節，病毒也要過節？若農曆新年期間在某些大廈或小區疫情惡化，政府是否仍不封區？

最後，一直以來政府都用嚴肅態度處理疫情（決定卻是差強人意）。因疫情未有改善迹象，禁晚市堂食，禁營業令亦包括不少行業。但令人摸不着頭腦的是，政府突然公布若疫情沒有重大變化，2月18日年初七可放寬社交距離，包括食肆可4人一枱，堂食可延至晚上10時，而美容院、電影院、遊戲機中心、遊樂場所等，可恢復有限度運作。奇怪的是，既然農曆新年前的狀況不變，政府容許年初七可放寬社交距離，為何不可以在農曆年三十晚？因為由食肆到電影院、美容院、遊戲機中心等，過年都是旺日，只要規定人流限制，放寬又是否可以提早至年三十晚，讓行業可有「一啖好食」呢？

做與不做，有條件就可做，都是一線之差。做或不做，只要有一個道理，便是合理和恰當。政府就是欠一個說法，一個道理，結果不但不能服眾，卻令眾人更加不滿！