東京奧運一波多折，先是疫情肆虐，推遲一年舉行；現在又因為83歲的東京奧組委主席森喜朗發表「理事會多女性的話，將說個不停，很花時間」等歧視女性言論，激起輿論嘩然，擾攘多日最終引咎辭職。奧運標榜公平競技，森喜朗的言論顯然極不恰當，難怪本來力挺他的國際奧委會也不敢死撐，欣然接受其請辭，或改由女奧運大臣橋本聖子擔任其職位。

想來森喜朗本人，以及絕大部分日本男性都沒有想過，只是批評女性多說話而已，也會引發軒然大波。日本是個男權社會，女性地位偏低，男女平等遙遙無期。筆者便認識一位來港工作多年的日本OL，她形容香港和日本是天與地兩個世界，在香港，女性地位高，進身主管的機會比日本多；加上港男普遍對日本女性有「情意結」，在她眼中，港男簡直是風度翩翩的代名詞，以致她留港多年，樂不思蜀，至今無意返回日本。

一節見則百節知，森喜朗對女性的輕蔑言論，僅反映日本男性內心世界的冰山一角而已。當然，森喜朗請辭只是迫於無奈，他最初得到國際奧委會力挺，揚言已為東京奧運打拚多年，絕不請辭，卻沒想過國際間對女性平權意識高漲，這番言論除了激起國內外女性抗議、逾500名奧運義工退出，最致命是多個贊助商都逼於消費者壓力而紛紛轉軚，奧運最大贊助商豐田汽車亦要割席，指森喜朗的言論跟豐田一直以來重視的價值觀有異，「感到非常遺憾」云云。凡事拗不過一個「錢」字，奧委會和森喜朗不得不知所進退。

日本政府期望透過成功舉辦東奧提升威望，拉動今年舉行的眾議院大選選情，但首相菅義偉對失言事件一直避而不談，毫無疑問將成為在野黨的狙擊目標。其實，女性平權在日本一向沒有多大市場，但在西方國家則相反，菅義偉不聞不問，可能正是打從心底裏覺得沒有問題，輕視了國際反感。