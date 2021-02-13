昨日，談到香港黃絲刮起移民風，今日在這話題上再添一筆，畢竟移民是影響一家以至一生的大事，作此打算的人，有需要想清楚。

不過，想是想，先容我尖銳加殘酷地問問黃絲們，你肯定自己頭腦清晰，有辨別好壞對錯的能力嗎？有些事情一旦選錯了，回頭可不容易。

呵呵！讓我替黃絲設計一個智力測驗，題目不多，要答的內容更簡單，是或不是而已。

題目一：在2019年反修例風波期間，你相信警方曾在港鐵太子站內打死示威者嗎？題目二：你曾相信警察會害死抗爭者，然後拋入海中嗎？題目三：你曾相信只要堅持抗爭，京港政府就會滿足黃絲所謂的「五大訴求」嗎？題目四：你曾相信中美兩國貿易加科技戰，會使中國吃不消，而向特朗普政府屈膝嗎？題目五：你曾相信新冠肺炎病毒是從武漢實驗室洩漏出來嗎？題目六：你曾相信美國特朗普總統可以連任，然後繼續對付中國嗎？題目七：你曾相信疫情加美國的極限施壓，會使香港金融動盪，股市下滑嗎？

上述7件事情，有的是流言，有的是預測，都曾在黃絲陣營傳得熱烘烘，如今基本上已證明全部是誤判，但事前如何判斷，就考驗你的智慧。

筆者對黃絲中人要求不高，7條問題，你只要有兩條的答案乃「不是」，就許你過關，權當閣下的判斷能力是正常。也就是說，7樣之中，你錯判了5樣，只有兩樣能判對，我也「收貨」。然而，我認識的黃絲朋友，大部分是7樣全錯，能對兩丶三樣的，罕如鳳毛麟角。

如果黃絲就連上面一類的簡單事情，大部分都要判錯，然則，自己或一家人是否適合移民，外地的生活能否適應，你真有信心能判斷正確嗎？還是那句老話，你一下子錯判了，回頭可不容易。