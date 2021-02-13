送禍鼠，迎福牛；確實係大多數市民嘅新歲祈求！之不過，庸官抗疫無能，鬆弛無道，即使連續多日嘅突襲封區，疫情依然未能遏止，不明源頭個案仍常出現，而死亡人數累計已逾190！至於引入科興疫苗嘅第3期數據問題，靠幾個專家死撐安全，引起公眾疑慮，連港大感染及傳染病中心總監何栢良都指政府更改「遊戲規則」！資訊咁混亂，政府愈描愈黑，你叫市民如何安心打疫苗？

政府抗疫不力，後知後覺，政策朝令夕改，市民無疑積積埋埋成肚火。庸官抗疫，未能平衡經濟，民間要求政府換人嘅聲音不斷，尤其民望長期「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊，以及講嘢完全不合邏輯嘅食衞局局長陳肇始。有市民直斥陳局長亂禁一通，直問不明白為何晚上6時後要禁堂食，以及關閉所有戲院；事實上，不少評論都暗諷禁晚市堂食欠理由，唔通病毒喜愛夜蒲，夜晚特別兇猛？

喺一片怨聲載道下，庸官終於宣布會有條件放寬各項防疫禁令，多個行業獲准有條件復業，之不過卡拉OK、麻雀館、夜總會、酒吧就復業無期，尤其酒吧行業反應最大，佢哋認為政府對酒吧業嚴苛，詰問：啲人喺餐廳食嘢飲酒，同酒吧飲酒食嘢有乜分別？點解酒吧就係高危？

噢！老朽諗起喇，新冠肺炎疫情上年3月嚴峻時，政府要下「禁酒令」，林鄭曾拋出金句：飲醉少少會有親密行為！老朽夜晚寫完稿都常去酒吧打躉飲兩杯吹吓水以紓壓，通常一飲醉少少，咁多年來只會企唔穩想提早入夢鄉，根本冇力做「狂野寫稿佬」，更遑論會有「親密行為」！

陳局長千祈唔好孭住長官意志對酒吧業有偏見而薄酒吧業也！喂，佢哋已多月零收入，要交租和支付人工㗎！政府又豈能棄業界於不顧？阿哥，呢啲就係古人所說捨己之所易，責人之所難，怨之本也！