夏博義當選大律師公會主席，本來市民不以為意，大律師公會一向被視為傾向反特區政府組織，政治色彩明顯，誰當主席都不會有顯著改變。但夏博義一當上主席，卻接二連三傳出不少新聞，首先是他揚言要修改《港區國安法》，令人奇怪他身為法律工作者，一開口竟然是否定存在的法律。隨後他更被人爆出，在得到唯一提名，幾乎自動當選大律師公會主席之時，居然是英國牛津市議員，未見透露，直至差不多確認才請辭英國議員職位。

一個英國政客不辭路途遙遠，跑來香港當大律師，更擔負對香港大律師資格和司法人員任命深具影響力的大律師公會主席，令人感到奇怪，他同時活躍兩地，又要在英國出席市議會會議，又要在香港當大律師，一年到頭兩邊走，不知時間如何分配，對哪個國家效忠？夏博義除了是英國政客外，還是英國自由民主黨黨員，該黨一向對中國帶有敵意，主張西藏獨立，夏博義也曾發表文章，支持西藏獨立。這樣一個反中政治立場鮮明的英國政黨成員，竟當上影響香港法律界人員極大的大律師公會主席，怎可能令人相信他能遵照《基本法》客觀處理大律師公會事務？夏博義另一身份是「香港人權監察」的創辦人之一，而該組織被指與美國政府資助的「美國國家民主基金會」（NED）有政治聯繫，接受NED撥款。

有消息說夏博義是由大律師公會兩名資深成員駱應淦和李柱銘聯合提名，在無其他人提名情況下當選主席。有記者曾就夏博義接受提名競選時的雙重身份一事追訪3人，駱表示不知道夏身為英國議員，李、夏則未見回應。不少人對夏博義的個人背景，政治聯繫，及他未能及早澄清其雙重身份問題感到憂慮，質疑他的誠信，令他公信力盡失，懷疑他能否客觀處理大律師公會事務等問題，故建議他辭去大律師公會主席職務。