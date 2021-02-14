正論：積薪歷火怨未息　換人求變出生天

新一年總要有新希望。昨日大年初二，新界鄉議局按照傳統習俗為香港今年運程向車公求籤問卜，結果獲賜「凡事不合」中籤，預示牛年的香港依然是疫情不散、司法不公、爭拗不斷、民憤不止。然而，三分人事七分天。有些事情冥冥中注定，無法扭轉；有些則事在人為，全在一念。現在的香港有如在岔路徘徊，是果斷換人出生天，還是猶豫不決續沉淪，車公靈籤已指出了方向，端視乎中央及港人如何抉擇。

車公靈籤異常靈驗可謂全港市民的「共識」，無論是2003年的「凡事不吉」，當年即爆發沙士；2012年的「何為邪鬼何為神」，反映特首選戰空前激烈；去年的「人生何在逞英豪」，告誡執政者切勿剛愎自用，都與實況驚人脗合，今年又如何呢？鄉議局主席劉業強代表香港向車公求得45號籤，籤文曰：「下手須教一著先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」解曰「凡事不合，自身平安，家宅小吉，求財不大」。儘管有關方面表示此乃中籤，但明眼人都看得出車公的警示意味，實屬中下之籤。劉業強提醒港府施政要果斷、精準、及時，否則問題將會變大，尤其是世紀疫情蔓延快，呼籲港府要精準防疫，否則「火」將會持續蔓延開去，一發不可收拾。

顯而易見，籤文最精髓乃是最後兩句：「積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，若將這兩句套用在疫情之上，固然能得出上述結論，即港府抗疫必須快而準，否則由人命到經濟再到民生皆得不償失，疫情愈鬧愈大，問題積重難返，之前的抗疫心血便會「徒然」、白費。然而，若將籤文應用在本港的政局，同樣貼切不過。經歷了前年的反修例黑暴，香港五勞七傷；再遭受去年肆虐至今的新冠疫情打擊，香港簡直到了奄奄一息的地步。一個社會是否穩定，從來都視乎人民是否安居樂業，一旦人民不得溫飽，甚至連性命安全也堪憂，暴亂必然四起，古時候甚至有暴民揭竿而起，最終改朝換代。

山雨欲來風滿樓。今日的香港，表面上黑暴平息，漢奸繫獄，社會回復安寧，但這僅是暫時性，風平浪靜背後，實際上是暗潮洶湧，隱忍待發。君不見，警方日前瓦解了一個激進暴力團夥，檢獲逾23公斤炸彈原材料及大量武器，令人咋舌，顯見黑暴分子死心不息，只是暫時轉向地下，伺機再起。在這樣的背景下，黑暴餘孽一旦與民怨之火結合，必然一撻即着大爆發，香港再次陷入暴力深淵絕非危言聳聽。特別是港府抗疫無能，振興經濟無力，失業率高企，偏偏廢官寡廉鮮恥，涼薄冷血，面對基層困境無動於衷，市民苦不堪言。正如車公所說，「積薪歷火非無事」，目前只是「火未燃」罷了，一旦民憤之火全面點燃，後果不堪設想。

必須強調，目前香港亟待解決的問題有兩大方面，一是疫情驅之不散，港府抗疫無能，官員束手無策，隨之而來是經濟重創，民不聊生；二是司法獨大，「警察拉人，司法放人」蔚然成風，律政司檢控拖拖拉拉，法庭慣性輕判甚至放生，以致「漢奸走狗有太平門」，反中亂港分子仍未受到根本性重創，外部勢力依然蠢蠢欲動。由此可見，香港要有真正的長治久安，政府最低限度必須在抗疫及司法兩大範疇進行大改革，所謂能不稱位，其殃必大，庸官必須撤換，不換人不足以解危機、平民憤。

正如本報多次指出，一國兩制之所以亂象叢生，中港人心之所以愈走愈遠，不是兩制的設計出了問題，而是執行出了問題，亦即是人的問題。昨日不少善信到車公廟誠心祈願，無不指出最大願望是無能到極點的食衞局局長陳肇始盡快下台，不要再貽禍香港。至於民望長期「墊司底」的律政司司長鄭若驊，更早早就是市民心目中最眾望所歸不能留低的第一廢官。不論是車公靈籤，還是本報向黃大仙誠心求得的「孔子聞衛樂」，皆揭示特區今年風波不斷，危難重重，既有積薪歷火隱患再起，又有淫風敗俗國家將傾，林鄭為了面子死攬無能下屬也就罷了，難道連中央也要聽之任之，任由港府胡作非為、香港萬劫不復嗎？

猶記得，去年4月港府高層大地震，5個政策局人事大換班，4個局長被免職，一個被平調，反映中央不滿相關官員處理黑暴不力，不得不手起刀落，證明只要是有的放矢，中途換人並無不可。現在香港又到了轉折口，一方面疫情無法清零，通關無期；另一方面法治不彰，司法獨大，再退一步，特區750萬人都恐有粉身碎骨之虞。危機愈演愈烈，已不能拖到林鄭任滿下台才拆彈，清瘀血、除大害、回正軌，此其時也！