功夫茶：打工仔似新界牛　冇得做焗住長抖

今年係辛丑牛年，傳統上牛代表勤勞，值得致敬，「新界嘅牛夠勤力啦」，呢句話大家都聽過啦，早年的確對香港社會貢獻良多，係農耕業重要嘅夥伴，不過努力未必有好下場，自從農業式微，滄海桑田，新界發展變化巨大，農田起咗高樓大廈同公路幹道，原本有工開嘅新界牛，流離浪蕩，散落新界各地，成日新聞都有講，畀車撞死，又或者受虐，前幾日又有單水牛慘遭毒手，連陰囊都割開啊陰功。

香港好多打工仔，依家同新界牛下場一樣，捱生捱死，在自己崗位克盡己職，貢獻香港經濟，但政府無能，令到經濟長年向下，仲加上新冠肺炎疫情，百業蕭條，唔使等到尾禡，都已經食咗無情雞，失業冇工開長抖，連開飯都成問題。

新冠肺炎疫情下，失業率升到16年高位嘅6.6%。勞工及福利局局長羅致光話失業率未見頂喎，按目前趨勢，農曆新年後超過7%水平嘅機會好高，會唔會去到03年沙士水平嘅8.5%，真係天知地知冇人知。超過24萬失業大軍，新年流流，對人歡笑背人愁。有冇錢封利是都成問題，阿仔阿女收到利是，都可能要上繳幫補。有啲家庭可能索性避年，親戚敲門都唔敢應門，扮出咗街，真係粵語長片至有嘅橋段，依家竟然喺香港重現，不知今夕是何年！

阿高智商羅局長，唔見佢有乜高招，得把口話下半年情況樂觀。但又估唔到本港經濟幾時復甦，咁即係點啊？估唔到羅致光外表成個壞鬼書生，弱不禁風，原來係武林高手，係一個太極高手，全世界都叫政府設立失業援助金，羅致光一直推三推四，話怕有人唔正當使用或者濫用機制，乾脆唔設立機制，乜太極有一招叫「因噎廢食」咩，功夫茶真係大開眼界！

政府認為增加職位、放寬綜援申請門檻、降低在職家庭津貼基本工時要求，及增加「特別愛增值」計劃名額等措施，可以幫到有需要嘅市民，仲舉例話失業領取綜援嘅個案，只係比前年同期增加唔夠7,000宗。大哥，你估攞綜援好馨香咩，有頭髮邊個想做瘌痢，邊個唔想自食其力，唔到山窮水盡，又點會搵政府幫手。政府話會繼續優化目前制度幫助唔同處境人士，但本來冇出招，又何來優化？失業就唔慌唔「憂」，焗住長休。

政府做嘢真係貫徹始終，對新界牛放任不理，任由佢哋自生自滅，對於失業嘅打工「牛」，都唔想施以援手，懶理餓親人哋一家幾口。反而幾十億幾十億咁去幫手餵飽海洋公園嘅熊貓企鵝海豚，就爽手到痹。寧為雞口，莫為牛後，喺香港做打工仔真係至慘情，出咗半斤力，想攞番一両都未必有，最後餓到變新界流浪牛皮黃骨瘦！