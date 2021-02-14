世界視線：倫敦挑動媒體戰　言論自由是幌子

中國國家廣播電視總局以涉華報道嚴重違規為由，決定不允許英國廣播公司（BBC）世界新聞台繼續在境內廣播，包括英國、美國及歐盟在內的西方社會火力全開，紛紛指摘中方打壓言論自由。

有評論認為，中方今次對BBC「亮紅牌」，是為了報復英國通訊管理局（Ofcom）早前撤銷中國中央電視台英語新聞頻道中國環球電視網（CGTN）的播放牌照。然而人們看到的是，當時美國、歐盟等集體失語，不見有人為中國媒體的「言論自由」仗義發聲，反而德國以所謂「牌照問題」為由，限制CGTN在當地廣播。

最諷刺的是，英國當局撤銷CGTN播放牌照的主要原因之一，是該台受中共幕後操控，但實情是BBC由成立初期起，求職者就須經過英國軍情五處（MI5）的政治審查，這種情況一直持續到上世紀90年代。根據1984年的一份備忘錄，應徵者只要跟「英國共產黨」、「工人革命黨」等左翼組織「有聯繫」，即會被拒之門外。（上述「潛規則」，可見於BBC網頁的相關報道）

事實上，英方禁制CGTN背後的考量，與其說是秉持「新聞自由」原則，倒不如說是出於「政治鬥爭」的需要。除了CGTN，英、俄兩國年前因俄羅斯前特工父女在英國被毒害一事，鬧得劍拔弩張，當時英國通訊管理局以俄媒「今日俄羅斯」違反英國廣播電視法規為由，一度吊銷該媒體在英國的牌照。相對而言，中方對BBC節目的指控反而更加具體。舉個例子，在一段關於中國疫情的報道中，BBC就被指移花接木，將一段反恐的演習片段，當成是中國防疫部門「暴力執法」，擺明就是造假。

正如有人指出，英國當局選擇在這時候向中國媒體開刀，背後有向拜登新政府示好，充當其「反華啦啦隊隊長」的意味。既然是政治鬥爭，那就拜託西方世界別那麼偽善，拿所謂「新聞自由」說事。當日英國吊銷俄媒牌照，俄國外交部豪言，將不惜禁止所有英國媒體在俄羅斯工作以作報復。兵來將擋，水來土掩，本來就該如此。