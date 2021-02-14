初二早上看新聞，看的是總部於布魯塞爾的歐洲新聞台。它報道牛年中國人的慶祝，只是探訪一華裔女博士，問她中國內地疫情是否使市道冷清。這位女博士可能不是身處內地，她強調政府勸說人民不要返鄉過年，致不少農村的留守兒童沒法見父母一面。然而政府勸說，並沒有強制，返鄉過年人少了，但仍是成千上萬，交通工具並不如她所說，沒有甚麼人。

新聞報道也沒有插播中國內地各市慶祝新年的盛況。電視台插播的竟然是越南人在買賀年物品，以及香港黃夏蕙一身牛魔王打扮到黃大仙上香。報道中國內地過年竟無實景，胡亂插播。那位被訪問的女博士更說希望疫情早過，因為中國人民不能工作，不能正常生活，這簡直是睜眼說謊話。

或許新聞報道的目的是要表達新冠肺炎疫情對中國生活的打擊，政府限制措施近乎不人道。潛台詞便是中國情況並不好於深陷疫情的歐洲，這是造新聞，或talk show，不是如實報道。

同樣的政治偏頗，也可見諸香港一些電視台的新聞報道。例如美國國會辯論彈劾前總統特朗普，報道只讓特朗普的律師反駁，竟無有關控方的陳詞，使人覺得這個香港電視台便是一如美國親特朗普的網台，一面倒地替特朗普解脫。香港電視台這樣的新聞立場，不會是特朗普或美國收買，而是反映其政治立場。

即使在歐美素以反美國見著的「今日俄羅斯」電視台，當年在報道香港反修例動亂中，竟找動亂初始策動人之一的鄭宇碩來評論介紹，當然是一面倒的說法。但「今日俄羅斯」訪問他，只是讓他做政治宣傳，哪來新聞報道的中立、客觀呢？

國際的新聞從業員幾十年都受美國價值的培訓與洗腦，很難讓他們公正報道。就連中國內地的新聞從業員，過去也成批地受美國培訓。他們大多懂的只是美國價值，美國的論述。故此，在以往，內地的新聞報道，不少從美國角度着眼，只有近年才減少。

香港更是反華、親美國新聞界人士的聚集點，美國有關機構更是重點培養香港的記者，前年動亂便是中外老少記者全面動員起來助亂。

記者的「第四權」是荒謬之言，政府等的權力有民主政治過程監管，司法亦受法律制約，誰去制約記者的權呢？況且記者背後的機構有國內外政治和財團的控制力量，記者的專業道德操守也難保證。「第四權」便變成無法無天，讓不同勢力介入之途。不談「第四權」，記者與新聞從業員還可安分守着專業工作。