特朗普下台後，被糾纏在「美國歷史上首位總統煽動暴亂」的彈劾官司裏，大量人證物證對他極為不利。他的共和黨戰友紛紛反戈指控他。特朗普從忽然發迹，平地驚雷，直上雲霄到可恥完蛋，跌入糞坑，確乎傳奇。

日前柳某翻閱40年前出版的舊雜誌，談到1980年共和黨的列根，在「沉默的大多數」被該黨「新右派」凝聚起來，以「一股浩蕩之力」推他登上總統寶座。

然而，沒過多久，列根就和黨內的「新右派」翻臉，國家安全顧問、政治顧問、立法助理、內政顧問、中情局副局長、總統副助理、能源部長等相繼掛冠而去。

那時美國「沉默的大多數」包括年薪在15,000元左右的藍領工人、小商人、服務業者……他們過去20年飽受通脹、越戰失敗的恥辱、政客無能、道德淪喪之苦，怨氣沖天，渴望改革。他們恨透了美國的大眾傳媒掌握在「自由派」的手裏，他們曾在選舉發力，推尼克遜上台。然而「水門事件」輸掉了尼克遜，「讓他們心頭滴血」，「再度陷入沉默」。

直到列根登高一呼，扭轉乾坤。這情景，30多年後，又讓特朗普、共和黨極右保守派重演一次。

人事上，列根和特朗普都是「走馬燈」，但對自己的副總統都頗為滿意。列根的副總統是家族勢力強大的布殊，在共和黨總統提名人競爭中，布殊曾對列根惡語相向，但當上「二把手」後，就「語錄不離手」，讓列根逐漸放心。

布殊說，當總統的人，應該不用花時間回頭去看副總統是不是站在附近，他對總統有誠摯的感覺，對副總統有秩序感。

特朗普的副總統是彭斯，他沒有顯赫的實力背景。特朗普對他的倚重和使用超過列根對布殊。在這場中美國運戰中，特朗普放手讓他狂撲亂咬，放手讓他在全球多項事務中「代總統出巡」。不過，在總統交接最後關頭，他拒聽指示，特朗普勃然大怒，嘗到了不能把副總統當家奴使喚的滋味。