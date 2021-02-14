中美元首通話，雖然各自解讀，但起碼表達了某些方面合作的意願，這總比一味對抗強。尤其雙方選擇在中國農曆除夕通話，更具有特殊含意。拜登和特朗普最大的不同是，他比較理智務實，且有豐富的從政經驗，知道事緩則圓的道理，不能橫衝直撞。特別是面對中國這個龐然大物，橫衝直撞只能適得其反。君不見，特朗普任內幾乎所有招數都用遍了，貿易戰、科技戰、金融戰、新冷戰，只差還沒完全脫鈎，結果如何？中國照樣向前發展，更成為新冠疫情下唯一錄得經濟正增長的主要經濟體，美國反而五勞七傷，至今依然水深火熱。拜登老謀深算，當然不想重蹈前任覆轍。這些年來，美國總是將中國崛起視為其最大挑戰，其實美國最大挑戰是自己而不是別人。種族矛盾尖銳、貧富懸殊惡化、政黨惡鬥不已，加上其他結構性問題，導致美國社會嚴重撕裂，整體競爭力每況愈下。然而，老美沒有認真檢討自身問題，反而怪罪中國吃掉他們的「午餐」，真可謂顛三倒四。

拜登日前在會見國會兩黨參議員時稱，中國投資數以十億計美元發展運輸、汽車業及改善環境，尤其是高鐵網絡，美國在鐵路等基建方面若不採取行動，將被中國徹底打敗。這才是實話，中國全力發展基建，改善環境，投資不計其數，豈止數以十億計美元；反觀美國將大量的資源耗費在軍事方面，軍火商大發其財，經濟和民生自然面對「無米之炊」。早在多年前，拜登和特朗普都曾將紐約等機場形容為「第三世界國家」，如今多年過去了，依然沒有任何改善，實在不可思議。

還是中國人說得對，發展才是硬道理。中國最大挑戰是自己，美國也是如此，如果老美能認識到這一點，專注於解決本身問題，而少管別國閒事，對美國和全世界都是一件好事。中美元首通話到底能不能帶來新契機，不妨拭目以待。