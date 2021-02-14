今日是情人節，又是大年初三，傳統上叫赤口，情人喁喁細語之際，會不會因小事而鬧翻，就不得而知。不過今年出街全部都是戴着口罩看不見嘴巴，相信都已經呼應了赤口這個禁忌。

其實以往情人節都是燭光晚餐大行其道，餐廳大收旺場，但是今時今日香港禁聚令延長又延長，新春期間及情人節黃金檔期，想享受一頓像樣的晚餐，也要買外賣回家，但香港的房屋土地問題下，有幾多人可以在家中過二人世界？難道家人望着的時候，鋸心形牛扒打情罵俏？

這個新年慶祝氣氛就算罷了，市民惟有期待一年一度的財政預算案即將公布，可以帶來好消息。因為過去的一年實在過得太苦，打工仔失業放無薪假，許多個行業簡直是冰封，像酒吧及戲院不知何日可以復甦。不少人期望在稅項方面可以有所減免，之前有風聲傳再會派錢。雖然回饋社會是一件好事，但亦要用得其所，不要亂派一通，超級富豪收一萬元當散紙，或者是學生暫時未對社會有貢獻，竟然有得收一萬元去買奢侈品或唱K消費，浪費了納稅人的血汗金錢。

任何扶貧或振興經濟措施，必定要有針對性，絕對不能浪費彈藥。好像海洋公園是無底深潭，不明白為何政府會鍥而不捨，不斷泵水數十億面不改容。雖然高官表示暫時都不會再撥款，但若果海洋公園再呻窮，相信政府亦會慷慨解囊，再做白武士善長仁翁。還有國泰航空，簡直是長貧難顧，收政府注資金近300億及補助後，便大幅裁員數千人，說是無良企業也不過分。支援這些夕陽企業，出師無名，而且每年財赤逾千億，遲早會令到庫房乾塘。很多行業大量失業，再培訓方面應該加緊實行，令到不同行業的人可以轉型， 免得浪費人力資源。一年之計在於春，政府再不作為，怨聲載道，日日都是赤口。