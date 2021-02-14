香港剛經歷了一次不一樣的年宵花市。

每年農曆新年前，食環署會在各地區設年宵花市。一般都設乾貨區、濕貨區（賣花）和飲食檔。由於疫情關係，去年只容許有濕貨區。今年食環署如常繼續舉行年宵花市，在港、九和新界15個公園、運動場和遊樂場舉行，每區檔位減半，以減輕人群聚集。投標後於1月8日，食環署突然宣布取消年宵花市，改在各區公共屋邨另闢地點。所有花農在未有諮詢下收到通知，即時引起整個行業嘩然，「炒蝦拆蟹」之聲震天。花農話：啲花喺幾個月甚至幾年前開始培植，全靠每年年宵花市翻本，停辦花市，血本無歸。屋邨街坊說：有冇搞錯，怕病毒怕聚集人群，就取消年宵花市，搬來屋邨，就唔怕咩？署方高官不食人間煙火，可能知道這決定在冷氣房內構想，加上群眾力量，食環署於1月19日又宣布年宵花市會繼續開辦。但同樣，不少花農再大罵食環署，因為食環署取消年宵花市，不少花農花了10萬8萬元租了商場檔位擺賣，現在租錢不能退，人手又不足，成本增加，慘。食環署玩弄花農於股掌中，應該有人要承擔責任。

市民也經歷了一次不一樣的年宵花市。以維園為例，92檔花檔，分別排列在球場兩邊，不少是檔位貼檔位，好像不是人就毋須考慮1.5米距離，但兩排中間空位，可容許3至4架貨櫃車並排行駛。不是拍埋一堆，就是距離萬丈，這又是「冷氣室產品」！疫情無減，市民熱情卻升溫，不少家庭都帶同小朋友，一家大細行花市。他們經體溫監測儀器測體溫，接納「安心出行」二維碼及人流管制。離開時，小朋友雖沒有如常拿着氫氣球、風車、玩具等新年禮物，但總會手執一束束鮮花：蘭花、百合、五代同堂、桃花等。一眼望去，總要花上一千幾百元。據「桃花大王」的訪問，他笑不攏嘴地說「今年成本幾十萬，賣了幾百萬，比往年多三成。」今年花市非常旺，有些檔位更早在年廿七、廿八已清貨收工。

花市的另一個另類，是官員玩政治，搞到一塌糊塗。支聯會投標擺檔，中了標，卻比其他人延遲好幾小時才簽約。到開市前一天，說其檔囗標語不符合規矩，為「六四」籌款，負責人蔡耀昌說，他們已遮蓋橫額，但卻收到第二封警告信，要其清除不合格東西，否則取消合約。問題是信中並無說明要去除哪些有問題東西！作為管方，管理條文要清楚，支聯會32年來都在花市做相同活動，若部門認為有問題，理應事前在規章上說明，又或跟支聯會講清楚。部門有這樣的「官」，怎麽不會與民眾起矛盾，起烽煙？