年耗10億元公帑營運的香港電台食碗面反碗底，早就令正常市民煩厭，詎料一班員工依然樂此不疲挑起事端，繼「罐頭刀事件」受盡千夫所指後，港台工會又就國家廣電總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地一事發難，喝令港台和商經局清楚解釋「如何從專業角度判斷BBC的報道是『假新聞』而促成停播決定」，別人不知就裏，可能以為他們才是BBC僱員，而非吃官餉的特區公務員。

世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，偏偏港台工會打破這一鐵律，英國BBC從來沒有對這班港台員工假以辭色，甚至連他們是乜水也不知道，但這夥人逢中必反，視英美為再生父母，已到了忘乎所以的地步。BBC一直有在港台頻道轉播，突遭封殺，他們居然比BBC有更強烈的切膚之痛，於是忙不迭撲出來充當「英犬」狂吠。

北京封殺BBC的導火線，乃是BBC造假抹黑，包括訪問自稱曾被拘押的維族婦女在新疆「再教育營」受到大規模性侵等。這種語不驚人死不休的報道，完全不需提出證據，違反新聞專業操守，擺明為妖魔化北京無所不用其極，反制有何不妥？

北京反制不僅沒有不妥，甚至已很溫和，港台工會反應奇大，仿似被人踩親條尾一般，堪稱咄咄怪事。實際上，公營電台理應為政府政策做好宣傳，即使不是一面倒唱好，也不是如淫媒毒果那樣為反而反，偏偏事與願違，而港府居然聽之任之。立法會議員要求林鄭整頓港台，但由林鄭到邱騰華皆替這間垃圾電台護航，廣播處長梁家榮則好官我自為之，以致港台員工有恃無恐。

香港是中國的特區，對外事權必須跟隨北京而行。真想問港台員工，港英年代他們敢對「事頭婆」指手畫腳嗎？現在港人當家作主了，反而對中國事事看不順眼，奴顏婢膝，內鬥內行，他們敢不認洋奴也難。