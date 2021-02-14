車大元帥就像一個智慧老人，每年透過靈籤向香港人諄諄告誡，內容既是預示，也是勸勉。每逢大年初二，鄉議局為香港求得的籤文，人們總愛將內中字句解讀成對特區政府的訓示。其實，車公籤針對的是香港人，有時候是向這群人示警，有時候是向那群人發話，政府成員只是全港750萬人之中的一小部分，車公老爺開示的對象不一定是他們，甚至很多時候都不是。

譬如去年為香港求得的第92籤，籤文曰：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從。」當日，很多人忙不迭說籤文是在提醒特區政府不要逞英豪，當心會如三國時代的馬謖般，因輕率冒進而闖禍云云。然而，回顧鼠年，政府縱有缺失，肇因也不在於逞英豪，恰恰相反，他們在防疫過程中溫溫吞吞，不敢大刀闊斧，致使在中、台、港、澳兩岸四地之中，香港成了抗疫成績最差的一員，以此觀之，該籤指的大抵就不是特區政府。

況且，籤文中的「天眼恢恢」4字，含有法網難逃之意，更跟特區管治班子的際遇沾不上關係。去年本欄曾大膽推測，第92籤講的應是反對派分子，車大元帥是在警告他們不可逞一時之勇，當心罪責難逃。譬如以反對派頭子、壹傳媒老闆黎智英為例，你試將他去年的遭遇套入上述籤文，便是若合符節，比套在任何一個政府官員身上更合適。所以，我常說籤文要活解，切忌執於一端。

今年車公賜予香港人第45籤，籤文曰：「下手須教一著先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」內容是敬告人們在亂世中營謀，要防微杜漸，更須早着先鞭。這番勸戒也不止適用於特區政府，而是切合全港市民。牛年的世界大抵仍是多苦，你要是沒能洞燭先機，很可能就會被洪濤淹沒。