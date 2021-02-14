政府突擊封區未能遏止疫情，每日新增個案仍徘徊喺10多至20多宗，不明源頭個案亦有不少。被問及本月18日年初七放寬食肆防疫措施及讓部分行業復業時，食衞局局長陳肇始一再強調，須初七前疫情無重大變化方獲放寬。

求神拜佛，大家都期待疫情能穩定落嚟，好讓市民能「安心出行」！不過，庸官都未敢「講死」初七食肆是否必定晚上6時後有堂食，只係話當局將從不同指標監察疫情是否有重大變化，包括確診數字、不明源頭個案數量、有否大型群組確診出現等。庸官並沒有清晰具體講出放寬準則，譬如每日確診數字不能超過20宗、不明源頭個案不可超過10宗之類。

至於若實施放寬後疫情反覆向上，要去到幾多宗確診個案先確定又要「收緊」？庸官又冇講。去年中曾連續多日冇本地個案紀錄，禁聚措施旋即放鬆，疫情不久又彈上，7月19日甚至單日確診個案逾百宗！大家如果不善忘，應記得係庸官鬆弛無道，讓外來海員及機員豁免檢測，造成防疫漏洞！今趟若放寬後疫情又反彈向上，咁就真係上天都有意玩殘政府及一班庸官！

疫情持續逾一年，相對澳門、內地，香港防疫抗疫之所以如此不濟，明顯係庸官口說「精準抗疫、滴水不漏」，實情係反應遲鈍，樣樣慢九拍，加上甩甩漏漏，進退失據，遂使疫情彈上而難下！

眼見澳門、內地果斷封關成功，庸官急了，竟來個突擊封區，可惜又係雷聲大雨點小，經常食白果，依家死撐有效，查實落得擾民兩字！因有為數頗多住戶「冇應門」，油尖旺、深水埗又多劏房戶，走漏咗政府根本難以追蹤！突擊封區強檢，不但未能外防輸入、內防擴散，反而揭發舊區三無大廈一連串問題，尤其喉管亂駁、後巷污水橫流、天井垃圾堆積、老鼠成災等，公共衞生成防疫一大缺口，疫情怎會清零？